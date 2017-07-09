Технология холодной регенерации асфальтобетонов для качественных дорог и дешевого строительства

Суть технологии заключается в использовании имеющихся материалов для создания новых слоев оснований или покрытий. Методом фрезерования дорожной одежды на расчетную глубину получают органоминеральную смесь, содержащую в себе фрезерованный асфальтобетон и каменные материалы основания. Путем введения в полученную смесь вяжущего материала и последующего уплотнения обработанной смеси получают прочный конструктивный слой дорожной одежды. В качестве вяжущих материалов чаще всего используют цемент, битумные эмульсии и вспененный битум. Данная технология позволяет снизить сметную стоимость дорожно-строительных работ и сократить сроки их проведения.

Технология холодного ресайклинга дорожных одежд получила широкое распространение и на территории Российской Федерации. Она применяется при капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог.

Компания «АНТ-Инжиниринг» разработала технологию холодного ресайклинга (регенерации) дорожных одежд с применением стабилизатора грунта «ANT» Данная инновация позволяет полностью отказаться от органических вяжущих в виде битумных эмульсий или вспененного битума. Также происходит снижение расхода цемента более чем на 50%.

При этом, укрепленная органоминеральная смесь имеет более высокие показатели физико-механических свойств, полностью соответствующие требованиям ГОСТ 30491-2012 «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства» и «Методических рекомендаций по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований способами холодной регенерации. Росавтодор № ОС-568-р от 27. 06. 2002.». Возможно использование cтабилизатора «ANT» с органическими вяжущими, при уменьшении их нормы расхода. Преимущества применения технологии холодного ресайклинга дорожного покрытия «ANT»:

Значительное увеличение показателей физико-механических свойств укрепленной АГБ-смеси;

Снижение нормы расхода вяжущих материалов более чем на 50%;

Отсутствие необходимости ухода за новым слоем основания;

Возможность открытия движения автотранспорта сразу после уплотнения слоя;

Временной интервал с момента приготовления АГБ-смеси до окончания ее уплотнения увеличивается до 12 часов;

Возможность использования слабопрочных каменных пород и отсевов их дробления для увеличения прочностных характеристик;

100% экологическая безопасность стабилизатора «ANT» для персонала и окружающей среды.

Например, при реконструкции М-9 «Балтия» Росавтодору удалось снизить стоимость работ на 40%, заменив классическую технологию на регенерацию. Это когда перемалывается полотно существующей дороги, добавляется цемент, уплотняется и сверху заливается новое полотно. По классике дорожники должны были бы снять асфальтобетон, отвезти его на переработку, вынуть старое основание, отвезти на полигон, разместить как отход, привезти новый песок, бетон, щебень, уложить и залить асфальтобетоном.