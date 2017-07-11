Ростех-Швабе продемонстрировал новую медицинскую палату на ИННОПРОМ-2017

«Данный проект „Интегро“ представляет собой абсолютно новое качество среды лечебно-профилактического учреждения, которое уже в скором будущем может быть реализовано в российских больницах. По расчетам разработчиков Холдинга, уровень эффективности и безопасности интерактивной палаты примерно на 30% выше обычной. В 2017 году такие „умные“ палаты впервые станут доступны для пациентов в одном из крупнейших научно-лечебных центров РФ», — отметил заместитель генерального директора «Швабе».

Ещё одной новинкой стал переносной инкубатор BONNY. Холдинг впервые представляет его широкой аудитории. Ранее в России подобные устройства не выпускались, и на сегодняшний день BONNY является единственным мобильным инкубатором отечественного производства. Одна из самых ожидаемых новинок в области неонатологии выйдет на рынок до конца года.

Традиционный набор техники в медицинской палате «Швабе» на ИННОПРОМ-2017 дополнен натурными образцами неонатальных аппаратов. Среди них — опытные образцы открытой реанимационной системы «ОРС-БОНО» и переносного инкубатора BONNY, фототерапевтический облучатель ОФН-02, дефибриллятор АНД А15, аппарат ИВЛ SLE 5000 и аппарат поддержки дыхания для новорожденных АПДН-01.

Напомним, система «Интегро» разработана промышленными дизайнерами предприятия Холдинга — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Неонатальная техника также выпускается на УОМЗ.