Двигатель для «Кортежа» стал мощнее, чем обещали

Самым производительным мотором в линейке автомобилей для первых лиц государства станет 850-сильный силовой агрегат

Лимузин для первых лиц проекта «Кортеж», который сейчас разрабатывает НАМИ, будет оснащаться 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 850 л.с. Об этом ТАСС в кулуарах форума-выставки «Иннопром-2017» сообщил начальник отдела перспективных технологий и развития ФГУП «НАМИ» Кирилл Казмирчук.

Наиболее мощный двигатель — V12 — имеет 850 л.с., V8 — 650 л.с. и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 л.с. V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на лимузины — легкий и «тяжелый», то есть защищенный лимузин.

Напомним, на прошлогоднем Московском автосалоне представители НАМИ заявляли, что первый российский бензиновый 12-цилиндровый мотор, созданный для проекта «Кортеж», при рабочем объеме 6,6 литра будет развивать 830 л.с. мощности, а сейчас, если верить словам Казмирчука, мощность «подросла» до 850 л.с.

Как заявил представитель НАМИ, двигатели V8 и V12 будут ставиться на внедорожники, а 4- и 8-цилиндровые моторы — на микроавтобус. При этом 8-цилиндровый мотор, уточнил собеседник агентства, разрабатывался совместно с Porsche Engineering.

Он также отметил, что коробка передач в рамках проекта пока создана одна — это девятиступенчатый автомат (как ранее сообщалось, эта трансмиссия — разработка московской компании КАТЕ). При этом не исключено, что в будущем появятся более простые варианты. Казмирчук также отметил, что двигатель, коробка, как и детали интерьера и экстерьера, будут подбираться под каждого клиента персонально. При этом автомобили начнут свободно продаваться на рынке лишь после того, как будут готовы все машины для госслужащих.

Проект «Единая модульная платформа» («Кортеж») стартовал четыре года назад и реализуется на средства из федерального бюджета. Авторам предстоит создать платформу, на которой будут построены полноразмерные седан, внедорожник и микроавтобус, а также лимузин для высшего руководства страны. ФГУП НАМИ является генподрядчиком по созданию семейства. Ожидается, что первая партия из 16 автомобилей «Кортеж» будет сдана заказчику — Федеральной службе охраны (ФСО) — уже в текущем году. Предполагается, что до весны 2018 года заказчик сможет оценить эти автомобили, среди которых будут не только лимузин, но также седаны и микроавтобусы. Серийное производство, скорее всего, начнется с конца следующего года.

Двигатель мощностью 856 л.с. имеет четыре турбокомпрессора, систему непосредственного впрыска (инжекторную подачу топлива через форсунки, расположенные в головке блока цилиндров) и систему изменения фаз газораспределения. Компоновка механизмов традиционная: нагнетатели (отечественного производства, компания «Турботехника») расположены на внешних сторонах блока, каждый, соответственно, обслуживает три цилиндра. Рабочий объем двигателя — 6,6 л, степень сжатия — 9,5:1, максимальный крутящий момент — 1320 Нм.

ЗЫ. Давно удивило, что двигатель на «Чайке» был мощнее, чем у КАМАЗ