Спутник маяк на орбите



Спутник Маяк

Спутник «Маяк» был запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» в 9:36 мск 14 июля с космодрома Байконур. Примерно через девять минут после запуска от ракеты-носителя отделился так называемый головной блок — это разгонный блок «Фрегат» со всеми спутниками. Затем он по очереди вывел на орбиту аппараты. Сначала там оказался российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус», головной аппарат, ради которого и проводится пуск. Потом на орбиту вывели еще несколько десятков спутников, среди них и «Маяк».

Никакой связи с Землей у него не будет, а срок активного существования аппарата составит 30 дней.

На орбите, спутник развернет солнечный отражатель, который станет пускать на Землю гигантские солнечные «зайчики». По словам разработчиков, отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду из светоотражающей металлизированной пленки, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса. Во время выхода на орбиту он будет аккуратно свернут внутри спутника, а затем расправится, принимая заданную форму. Разработчики обещают, что он будет сиять ярче Сириуса, Веги и Альтаира, а также будет виден во всех крупных городах Земли.