В индустриальном парке «Череповец» Вологодской области начато строительство первого завода

14 июля в Череповце начато строительство завода по производству строительных материалов. Предприятие стало первым резидентом индустриального парка «Череповец» и должно быть запущено в эксплуатацию уже в следующем году.

Основным видом продукции завода станут фибролитовые плиты и панели. Это современный строительный материал на основе древесины, обладающий уникальным сочетанием потребительских свойств: низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью и звукопоглощением, экологичностью, а также долговечностью и удобством обработки.

Инвестор проекта — «Череповецкий фанерно-мебельному комбинат». Общий объем инвестиций в проект составит более 3,6 млрд рублей, а его реализация позволит создать 234 рабочих мест.

Фибролитовые плиты — древесно-стружечный утеплитель, который используется в строительстве, в том числе в монолитном. Входящая в состав фибролитовых плит древесная стружка гарантирует высокую несущую способность материала, а также его прочность.

«Основное сырье — древесина, осина или хвоя, а также цемент и различные добавки, которые необходимы для производства плит. Древесины необходимо 80 тысяч кубометров в год», — отметил генеральный директор Череповецкого фанерно-мебельного комбината Евгений Коротков.

Планируется, что после выхода завода на проектную мощность, он будет ежегодно выпускать более 100 тысяч кубометров продукции.

«Череповец» — индустриальный парк, построенный с нуля на специально отведенной площадке. Благодаря соглашению с Фондом развития моногородов удалось привлечь более 800 млн рублей федеральных средств для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

К 2020 году на территории парка будет не менее 5 резидентов, а общий объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. Планируется, что здесь будет создано около 1000 новых высокотехнологичных рабочих мест и запущены конкурентоспособные передовые предприятия.