Сборная России выиграла 51-ую Международную Менделеевскую олимпиаду по химии

24 — 29 апреля 2017 г. в Астане (Республика Казахстан) прошла 51-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, в которой приняли участие 120 школьников старших классов из 20 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Эстонии.

По решению Международного жюри 72 участника Олимпиады были представлены к награждению Дипломами первой, второй и третьей степени и золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Золотые медали получили представители России, Украины, Казахстана, Беларуси, Литвы и Израиля. Абсолютным победителем Олимпиады стал Александр Жигалин, ученик 11 класса «Пироговской школы» из Москвы. В прошлом году на 50-й Менделеевской олимпиаде Александр также был удостоен золотой медали.

Победители и призеры Золотая медаль