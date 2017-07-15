Сборная России выиграла 51-ую Международную Менделеевскую олимпиаду по химии
24 — 29 апреля 2017 г. в Астане (Республика Казахстан) прошла 51-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, в которой приняли участие 120 школьников старших классов из 20 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Эстонии.
По решению Международного жюри 72 участника Олимпиады были представлены к награждению Дипломами первой, второй и третьей степени и золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Золотые медали получили представители России, Украины, Казахстана, Беларуси, Литвы и Израиля. Абсолютным победителем Олимпиады стал Александр Жигалин, ученик 11 класса «Пироговской школы» из Москвы. В прошлом году на 50-й Менделеевской олимпиаде Александр также был удостоен золотой медали.
Победители и призеры Золотая медаль
Фамилия, имя
Страна, город
Класс
Жигалин Александр
Российская Федерация, г. Москва
11
Котляров Руслан
Российская Федерация, г. Казань
11
Адрианов Тимур
Российская Федерация, г. Казань
11
Жигилева Екатерина
Российская Федерация, г. Тюмень
11
Кобелев Андрей
Российская Федерация, г. Нижнекамск
10
Антонова Юлия
Российская Федерация, г. Боровичи
11
Авраменко Мыкола
Украина, г. Запорожье
11
Моргунов Антон
Республика Казахстан, г. Талдыкорган
11
Харлап Алексей
Республика Беларусь, г. Бобруйск
11
Елижочюс Рокас
Литва, г. Каунас
12
Солан Рон
Израиль, г. Герцелия
12
Рябченко Анатолий
Российская Федерация, г. Москва
- termometrix
- 15.07.201717:54
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