Египетский Ми-17В-5 с бортовым комплексом обороны «Президент-С»

Размещенные на странице «Egypt Defense Portal» в www.facebook.com фотографии многоцелевого вертолета Ми-17В-5 ВВС Египта, оснащенного современным российским бортовым комплексом обороны «Президент-С». Снимки сделаны во время отработки задач медицинской эвакуации в ходе начавшихся в Египте 10 сентября 2017 года очередных американо-египетских совместных учений «Bright Star 2017». Учения «Bright Star» в этом году возобновлены впервые с 2011 года. Вертолет Ми-17В-5 ВВС Египта, оснащенный бортовым комплексом обороны «Президент-С», в ходе американо-египетских совместных учений «Bright Star 2017». ©

Напомним, что ранее сообщалось, что Египет стал первым заказчиком бортового комплекса обороны (БКО) «Президент-С», являющегося экспортным вариантом бортового комплекса обороны семейства Л370 «Витебск». Производство комплекса сейчас осуществляется на предприятии АО «Стелла-К» (Казань, входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»).

По известным данным, Египет в 2015 году заключил контракт с АО «Рособоронэкспорт» на поставку БКО «Президент-С» для оснащения ранее полученных им из России вертолетов Ми-17. Поставки БКО «Президент-С» в Египет по этому контракту были начаты летом 2016 года, египетские вертолеты Ми-17В-5, оснащенные этим комплексом, впервые наблюдались в октябре и ноябре 2016 года.Фактическое оснащение строевых вертолетов армейской авиации ВКС России комплексами Л370 «Витебск» было начато в 2015 году.