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Экспорт

Египетский Ми-17В-5 с бортовым комплексом обороны «Президент-С»

Размещенные на странице «Egypt Defense Portal» в www.facebook.com фотографии многоцелевого вертолета Ми-17В-5 ВВС Египта, оснащенного современным российским бортовым комплексом обороны «Президент-С». Снимки сделаны во время отработки задач медицинской эвакуации в ходе начавшихся в Египте 10 сентября 2017 года очередных американо-египетских совместных учений «Bright Star 2017». Учения «Bright Star» в этом году возобновлены впервые с 2011 года.

Вертолет Ми-17В-5 ВВС Египта, оснащенный бортовым комплексом обороны «Президент-С», в ходе американо-египетских совместных учений «Bright Star 2017». © 

Напомним, что ранее сообщалось, что Египет стал первым заказчиком бортового комплекса обороны (БКО) «Президент-С», являющегося экспортным вариантом бортового комплекса обороны семейства Л370 «Витебск». Производство комплекса сейчас осуществляется на предприятии АО «Стелла-К» (Казань, входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»).

По известным данным, Египет в 2015 году заключил контракт с АО «Рособоронэкспорт» на поставку БКО «Президент-С» для оснащения ранее полученных им из России вертолетов Ми-17. Поставки БКО «Президент-С» в Египет по этому контракту были начаты летом 2016 года, египетские вертолеты Ми-17В-5, оснащенные этим комплексом, впервые наблюдались в октябре и ноябре 2016 года.Фактическое оснащение строевых вертолетов армейской авиации ВКС России комплексами Л370 «Витебск» было начато в 2015 году.

Египет в 2010-2013 годах получил 24 вертолета Ми-17В-5 новой постройки АО «Казанский вертолетный завод» по двум контрактам оценочной стоимостью около 300 млн долл.

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Вертолет Ми-17В-5 ВВС Египта, оснащенный бортовым комплексом обороны «Президент-С», в ходе американо-египетских совместных учений «Bright Star 2017».

https://bmpd.livejournal.com/2841766.html

Египет, Ми-8, КАВЗ
  • 4
    asskassk100 . asskassk100 .
    12.09.1719:18:43

    хотелось бы думать что всё это не возможность для янки покопаться в этом комплексе и считать данные его работы…

    #953264
    • 0
      Нет аватара Инженер2015
      12.09.1719:37:37

      тоже об этом подумал.

      #953273
    • 2
      Нет аватара Инженер2015
      12.09.1719:38:19

      но если этого боятся можно вообще ничего за рубеж не продавать

      #953274
      • asskassk100 . asskassk100 .
        12.09.1720:34:46

        чувакам проводящим совместные учения с янки — да.

        #953300
    • Нет аватара astro911
      13.09.1714:43:37

      Это экспортная модель и ФСТЭК не пропустит на экспорт ничего секретного

      #953595
  • NOMAD ** NOMAD **
    13.09.1706:58:29

    А устройства перед движками это что? Фильтры? Просветите пожалста.

    #953443
    • Юрген Юрген
      13.09.1707:07:43

      Это экранно-выхлопные устройства для снижения температуры выхлопных газов.

      #953445
      • NOMAD ** NOMAD **
        13.09.1707:16:08

        Это те что по бокам. А спереди, над кабиной пилотов?

        #953446
        • Нет аватара Инженер2015
          13.09.1709:36:46

          похоже именно на фильтры, они предотвращают попадание песка в турбину, где он постепенно вредит лопаткам. эти фильтры расположены перед соплом турбины

          Отредактировано: Инженер2015~09:39 13.09.17
          #953484
          • Сергей Турчин Сергей Турчин
            13.09.1714:44:07

            Турбина — это только часть ГТД. Впереди нее по потоку идет входное устройство, компрессор, камера сгорания и только потом турбина. Поэтому фильтр стоит перед входным устройством, поставить его перед турбиной, а тем более перед сопловым аппаратом турбины (вы ведь имели ввиду лопатки статора ступени турбины, ага? Кстати, какой из статорных ступеней конкретно, их там несколько) невозможно, да и нецелесообразно, так как от пыли страдают и компрессор и камера сгорания — эрозия поверхностей, спекание в золу от пламени форсунок и т. п.

            Сказать «загудела турбина вертолета» — это примерно то же, что сказать «загудели цилиндры самосвала». Если и допустимо, то уж точно не в контексте места расположения входных фильтров.

            #953596
            • Нет аватара Инженер2015
              13.09.1715:04:54

              Турбина — это только часть ГТД.

              никто не спорит. но в народе 'турбина' частенько используется для обозначения всего авиационного двигателя

              #953604
              • Сергей Турчин Сергей Турчин
                13.09.1716:07:38

                Это жаргон, где-то допустимый, но в контексте места крепления и расположения фильтра явно приводит к путанице. На сопло (или канал выхлопа от турбины) тоже можно повесить фильтр.

                #953622
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      13.09.1714:34:11

      Это фильтры импортного производства, ставят чаще всего на экспортные вертолеты, особенно эксплуатируемые в условиях сильной запыленностью. Ими заменяют наши, более компактные, но и менее эффективные.

      #953591
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1723:17:22

      Это именно фильтры. Представляют собой батарею мультициклонов в общем корпусе. Отечественного производства, согласно информации предствителя Росвертола на прошлом МАКСе.

      Отредактировано: Aleksey Andreev~23:19 14.09.17
      #954178
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