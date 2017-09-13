В Хакасии открылся Перинатальный центр

В Абакане столице Хакасии состоялось открытие республиканского перинатального центра. Первых пациенток современное медучреждение, оснащенное по последнему слову техники, примет 18 сентября.

Строительство перинатального центра в Хакасии началось в 2014 году. Общая сместная стоимость объекта составила 3,6 млрд рублей, из них 2,3 млрд выделил фелеральный центр.

Для работы в перинатальном центре за три года привлечено более 200 специалистов. Всего здесь будут трудиться почти 600 сотрудников. Специалисты прошли обучение в лучших вузах и медицинских центрах России.

Общая мощность центра составляет 150 коек, в том числе 105 акушерских и 45 коек патологии новорожденных и недоношенных детей. Во всех помещениях учреждения установлено современное медицинское оборудование — всего более 3 тысяч единиц. В состав комплекса входит семиэтажный главный корпус, пищеблок, теплая автостоянка, хозяйственный корпус, подземные переходы, общая площадь центра — более 43 тысяч квадратных метров.



Перинатальный цетр в Абакане

Председатель правления компании «Монолитхолдинг», являющейся генподрядчиком строительства, Разим Абасов передал символический ключ главврачу центра Наталье Ржевской. После этого приглашенные гости осмотрели комнату выписки, современные палаты для рожениц, процедурные кабинеты, отделение реанимации для новорожденных.

С 18 сентября перинатальный центр начнёт принимать первых пациенток.

В комплексе разместятся педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорожденных. Лечение младенцев, имеющих врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта, будет проводиться с использованием эндоскопического доступа. При выхаживании новорожденных, родившихся в тяжелой асфиксии, будет проводиться мониторинг церебральных функций, при наличии медицинских показаний — лечебная гипотермия. Новорожденным с проявлениями слепоты будет оказываться специализированная медицинская помощь — лазерная коагуляция. С этой целью из Москвы приглашен специалист, который будет трудиться в республиканском центре на постоянной основе.

На базе перинатального центра откроется отделение репродуктивных вспомогательных технологий, где будет проводиться лечение бесплодия методом ЭКО бесплатно. Также предусмотрено консультативно-диагностическое отделение с кабинетом амбулаторного наблюдения за детьми, родившимся раньше срока или с низкой массой тела.