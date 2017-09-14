Новые мосты построены на Тюменской кольцевой автодороге и трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

Сегодня в Тюмени открылась новая эстакада на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова. В рамках контракта сооружена эстакада, перекрёсток заменён на кольцевую развязку, расширена ул. И.Федюнинского, построены надземные переходы, велодорожки и установлены шумозащитные экраны. К строительству приступили в октябре 2016 г., после завершения аналогичной эстакады на ул. Мельникайте. Общая протяжённость дороги вместе со съездами составляет 5,08 км, длина прямого хода превышает 1,8 км, длина путепровода с четырьмя полосами движения — более 0,5 км. Спроектирована развязка с учётом перспективной возможности продления ул. Пермякова в обход д. Ожогино и д. Патрушева с развязкой на ул. Червишевский тракт. Работы завершены на два года раньше запланированного срока.

Сегодня же открылось движение по новому мосту через реку Тобол. Объект построен на 123 км. автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Новый мост построен параллельно существующему, дижение по которому было открыто в октябре 2016 года.