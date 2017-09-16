НПК «ОВК» приступила к отгрузке крупного вагонного литья на североамериканский рынок



Тихвинский вагоностроительный завод получил сертификат качества Ассоциации американских железных дорог

Тихвинский вагоностроительный завод — производственный центр НПК «Объединенная Вагонная Компания» — приступил к отгрузке крупного вагонного литья (рамы боковые и балки надрессорные тележки Barber S-2-HD®) для комплектования американских грузовых вагонов. Допуск продукции ТВСЗ на североамериканский рынок согласован крупнейшими железными дорогами первого класса. Планируемый объем поставки — до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год.

Началу выпуска вагонного литья ТВСЗ на американский рынок предшествовала процедура сертификации AAR (Association of American Railroads, Ассоциация американских железных дорог): аудит системы менеджмента качества ТВСЗ на соответствие требованиям стандарта М1003 и технический аудит литейного производства.

Образцы отливок тихвинского вагонного литья успешно прошли комплекс статических и динамических испытаний в аккредитованном AAR испытательном центре CTLGroup. Результаты тестов подтвердили соответствие технических характеристик тихвинской продукции американским стандартам по классу легковесные отливки, наиболее востребованному потребителями Северной Америки.

Тихвинское вагонное литье будет использоваться в тележках типа Barber S-2-HD® (основной тип тележек в Северной Америке с осевой нагрузкой 32,5 тс). Оборудованные этой ходовой частью грузовые вагоны будут эксплуатироваться на сети железных дорог США, Канады и Мексики.

Сертификат AAR и результаты испытаний необходимы для выполнения заключенного между НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Wabtec Corporation десятилетнего экспортного контракта.

Максим Куземченко, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК, отметил: «Начало поставок на зрелый и конкурентный рынок Северной Америки подтверждает высочайший уровень качества нашей продукции и соответствие производства мировым стандартам. Используя наши конкурентные преимущества и выстраивая отношения с лидерами отрасли, мы продолжим диверсификацию бизнеса ОВК».

Мики Корженовский (Mickey Korzeniowski), руководитель Wabtec Freight Products, подтвердил: «Wabtec предлагает высокотехнологичные решения для рынка Северной Америки, именно поэтому мы заботимся о том, чтобы продукция наших поставщиков соответствовала мировым стандартам. Тихвинский вагоностроительный завод с его современным литейным производством полностью удовлетворяет всем требованиям по качеству продукции. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с ОВК в рамках программы поставок крупного вагонного литья и другой железнодорожной продукции на американский рынок».