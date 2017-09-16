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Экспорт

НПК «ОВК» приступила к отгрузке крупного вагонного литья на североамериканский рынок

  • Тихвинский вагоностроительный завод получил сертификат качества Ассоциации американских железных дорог
  • Тихвинский вагоностроительный завод получил сертификат качества Ассоциации американских железных дорог

Тихвинский вагоностроительный завод — производственный центр НПК «Объединенная Вагонная Компания» — приступил к отгрузке крупного вагонного литья (рамы боковые и балки надрессорные тележки Barber S-2-HD®) для комплектования американских грузовых вагонов. Допуск продукции ТВСЗ на североамериканский рынок согласован крупнейшими железными дорогами первого класса. Планируемый объем поставки — до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год.

Началу выпуска вагонного литья ТВСЗ на американский рынок предшествовала процедура сертификации AAR (Association of American Railroads, Ассоциация американских железных дорог): аудит системы менеджмента качества ТВСЗ на соответствие требованиям стандарта М1003 и технический аудит литейного производства.

Образцы отливок тихвинского вагонного литья успешно прошли комплекс статических и динамических испытаний в аккредитованном AAR испытательном центре CTLGroup. Результаты тестов подтвердили соответствие технических характеристик тихвинской продукции американским стандартам по классу легковесные отливки, наиболее востребованному потребителями Северной Америки.

Тихвинское вагонное литье будет использоваться в тележках типа Barber S-2-HD® (основной тип тележек в Северной Америке с осевой нагрузкой 32,5 тс). Оборудованные этой ходовой частью грузовые вагоны будут эксплуатироваться на сети железных дорог США, Канады и Мексики.

Сертификат AAR и результаты испытаний необходимы для выполнения заключенного между НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Wabtec Corporation десятилетнего экспортного контракта.

Максим Куземченко, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК, отметил: «Начало поставок на зрелый и конкурентный рынок Северной Америки подтверждает высочайший уровень качества нашей продукции и соответствие производства мировым стандартам. Используя наши конкурентные преимущества и выстраивая отношения с лидерами отрасли, мы продолжим диверсификацию бизнеса ОВК».

Мики Корженовский (Mickey Korzeniowski), руководитель Wabtec Freight Products, подтвердил: «Wabtec предлагает высокотехнологичные решения для рынка Северной Америки, именно поэтому мы заботимся о том, чтобы продукция наших поставщиков соответствовала мировым стандартам. Тихвинский вагоностроительный завод с его современным литейным производством полностью удовлетворяет всем требованиям по качеству продукции. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с ОВК в рамках программы поставок крупного вагонного литья и другой железнодорожной продукции на американский рынок».

https://www.uniwagon.com/multimedia/news/tihvinskij-vagonostroitelnyj-zavod-poluchil-sertifikat-kachestva-associacii-amerikanskih-zheleznyh-dorog/

ОВК, Тихвин, Ленинградская область
  • Нет аватара brat_po_razumu
    16.09.1700:42:57

    Это — весомый прорыв. Всерьез и надолго.

    В начале 2013 г наш сайт публиковал статью, когда Тихвинский завод получил права на барберовскую тележку на всем пространстве колеи 1520 и выпустил первую партию тележек.

    Помню, как собирал для этой статьи информацию, технические данные, и обсуждение статьи там было весьма широкое…

    Но я и представить себе тогда не мог, что тихвинцы — это дело еще и в Штаты будут экспортировать. В страну-родоначальницу этих тележек. Это — вообще крутизна.

    А если учесть экспорт Россией колес для пассажирских вагонов в Германию, о чем наш сайт недавно сообщал

    #954552
    • ant
      16.09.1705:25:31

      Вот такими комментариями надо новость добавлять! Очень здорово, что решил почитать о чем люди пишут.

      #954572
  • Нет аватара brat_po_razumu
    16.09.1700:52:12

    В 2013 г — в России выпущена первая барберовская тележка.

    В 2017 г — Россия полностью обеспечивает все пространство колеи 1520 этими тележками, и начала экспорт ключевых комплектующих в США, страну, где эти тележки были когда-то разработаны.

    В кратчайшие сроки проделана колоссальная работа, новое производство доведено до совершенства, сертифицировано по штатовским стандартам, проверено заказчиком, в Штатах открыта дочерняя компания Объединенной вагоностроительной компании — Uniwagon North America Corp. (New Jersey), колоссально.

    #954556
  • Nyorre Nyorre
    16.09.1705:11:11

    Супер-новость!

    Прям душа радуется, когда экспортируем товары с хорошей добавленной стоимостью.

    #954571
    • Нет аватара gritsevsky
      16.09.1706:39:04

      Прям душа радуется, когда экспортируем товары с хорошей добавленной стоимостью.

      Работаю на предприятии которое тоже экспортирует в США и другие западные страны похожую продукцию. Только не из стали, а из титана. И хорошо представляю каких трудов стоит пробиться, но этот рынок. Молодцы ребята    

      #954576
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