Новосибирский электродный завод открыл новую линию по выпуску графитированных электродов

Российские предприятия черной металлургии столкнулись с дефицитом важного компонента для производства стали — графитированных электродов, из-за сократившегося импорта из Китая. На Новосибирском электродном заводе открыта новая линия по выпуску этой продукции, и уже к концу этого года предприятие нарастит объемы производства более чем в 2 раза.

Геннадий Величко, директор по производству Новосибирского электродного завода: «Сейчас ведется монтаж оборудования по разделению и сбору стружки углеродосодержащей».

Часть собранной и отсортированной стружки пойдет в собственное производство, часть — на продажу. Новая покупка по программе модернизации предприятия важная — позволит заработать на отходах — но не самая крупная. Как новый чайный сервиз во время большого ремонта. Главное приобретение стоит на местной кухне — в цехе графитации — современные печи прямого нагрева. С их помощью удалось в разы сократить производственный процесс, снизить на 30% потребление элекроэнергии и наладить выпуск новой продукции — крупногабаритных графитированных электродов диаметром до полутора метров.

Михаил Подгорбунских, начальник управления технического развития Новосибирского электродного завода: «Была спроектирована печь, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Порядка 100 тонн меди были сварено, привезено сюда, и здесь смонтировано на территории нашего предприятия».

Один из новых видов продукции завода — графитированные электроды ждут отечественные производители черной металлургии. Многие российские предприятия до недавнего времени покупали их в Китае, но страна сокращает производство на своей территории, объемы импорта падают, цены на глобальных рынках растут.

Новосибирский электродный завод снабжает своей продукцией не только производителей стали, алюминия, но и ферросплавов и кремния, российских и зарубежных, импортирует в 40 стран.

Алексей Тишкин, начальник цеха графитации электродной продукции: «Сейчас вот у нас в цехе продукции графитируется порядка 40% именно для российских металлургов».

До конца года Новосибирский электродный завод планирует увеличить выпуск продукции на 60%. Вместе с крупными предприятиями перспективы уже оценили и жители небольшого моногорода Линево, в котором расположен завод: вместе с производством главный работодатель расширяет и штат сотрудников.