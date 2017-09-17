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Новосибирский электродный завод открыл новую линию по выпуску графитированных электродов

Российские предприятия черной металлургии столкнулись с дефицитом важного компонента для производства стали — графитированных электродов, из-за сократившегося импорта из Китая. На Новосибирском электродном заводе открыта новая линия по выпуску этой продукции, и уже к концу этого года предприятие нарастит объемы производства более чем в 2 раза.

Геннадий Величко, директор по производству Новосибирского электродного завода: «Сейчас ведется монтаж оборудования по разделению и сбору стружки углеродосодержащей».

Часть собранной и отсортированной стружки пойдет в собственное производство, часть — на продажу. Новая покупка по программе модернизации предприятия важная — позволит заработать на отходах — но не самая крупная. Как новый чайный сервиз во время большого ремонта. Главное приобретение стоит на местной кухне — в цехе графитации — современные печи прямого нагрева. С их помощью удалось в разы сократить производственный процесс, снизить на 30% потребление элекроэнергии и наладить выпуск новой продукции — крупногабаритных графитированных электродов диаметром до полутора метров.

Михаил Подгорбунских, начальник управления технического развития Новосибирского электродного завода: «Была спроектирована печь, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Порядка 100 тонн меди были сварено, привезено сюда, и здесь смонтировано на территории нашего предприятия».

Один из новых видов продукции завода — графитированные электроды ждут отечественные производители черной металлургии. Многие российские предприятия до недавнего времени покупали их в Китае, но страна сокращает производство на своей территории, объемы импорта падают, цены на глобальных рынках растут.

Новосибирский электродный завод снабжает своей продукцией не только производителей стали, алюминия, но и ферросплавов и кремния, российских и зарубежных, импортирует в 40 стран.

Алексей Тишкин, начальник цеха графитации электродной продукции: «Сейчас вот у нас в цехе продукции графитируется порядка 40% именно для российских металлургов».

До конца года Новосибирский электродный завод планирует увеличить выпуск продукции на 60%. Вместе с крупными предприятиями перспективы уже оценили и жители небольшого моногорода Линево, в котором расположен завод: вместе с производством главный работодатель расширяет и штат сотрудников.

https://otr-online.ru/news/novosibirskii-elektrodnii-zavod-89710.html

Новосибирский электродный завод, импортозамещение
  • Нет аватара Zemos
    17.09.1721:47:07

    Один из новых видов продукции завода — графитированные электроды ждут отечественные производители черной металлургии. Многие российские предприятия до недавнего времени покупали их в Китае, но страна сокращает производство на своей территории, объемы импорта падают, цены на глобальных рынках растут.

    Интересно, а почему Китай сокращает производство? Вредное…

    #955030
    • Нет аватара sarvizir
      17.09.1723:50:13

      ну уж точно не из-за вредности производства.

      Ан нет… нашел, что именно из-за вредности, только не графитовых стержней, а производства стали и алюминия в зимний период: metalinfo.ru/ru/news/92617

      В Китае и в России производство алюминия стало переходить на обожженые аноды, которые не выбрасывают в атмосферу столько вредных смолистых веществ.

      Может, с этим и связано.

      Отредактировано: sarvizir~00:06 18.09.17
      #955072
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