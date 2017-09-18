Балтийская Промышленная Компания открыла в Санкт-Петербурге научно-производственный комплекс

14 сентября в г. Санкт-Петербург состоялось открытие нового научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР (производство российских металлорежущих станков под торговой маркой F.O.R.T.)

На территории предприятия общей площадью более 22 000 кв.м. разместились инновационный центр, цех по производству металлообрабатывающих станков с ЧПУ, административный блок, новое конструкторское бюро Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

Совместно с Санкт-Петербургским Политехническим университетом, предприятием адаптируется и разрабатывается техническая документация для производства станков. Создана базовая кафедра «Конструкторско-технологические инновации в машиностроении» Института металлургии, машиностроения и транспорта Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета.

Научно-производственный комплекс возведен в рамках проекта «Станкостроение» для разработки и производства металлообрабатывающего оборудования на территории Российской Федерации.

По словам генерального директора ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» Дианы Калединой, инвестиции в строительство производственного комплекса БПК-СЕВЕР составили около 1,5 млрд рублей. За время реализации проекта будет создано не менее 200 рабочих мест. Планируется достичь уровня локализации произведенных станков не менее 70% к 2020 году.

На сегодняшний день в рамках проекта «Станкостроение» на территории России производится литье и обработка станин, изготовление базовых деталей к ряду станков, изготовление механических частей и кабинетных защит для модельного ряда станков «F.O.R.T.»

Основная и главная цель проекта «Станкостроение» — полный цикл производства оборудования для металлообработки на территории России с использованием российских разработок.

Открыл церемонию Дмитрий Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Он отметил, что российское станкостроение — важнейшая отрасль промышленности, без которой нет смысла говорить об импортозамещении и, в целом, об реиндустриализации. Он убежден, что проект, который реализует БПК дает старт развитию сложных и высокоточных предприятий в регионе.

Его поддержал Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, который убежден, что открытие такого комплекса — это важный шаг к локализации серьезной компетенции на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, повышение технологической независимости страны. «Реализация данного проекта является драйвером для развития не только станкостроения, но и для смежных отраслей, которые задействованы в производственной цепочке. Возрождение отечественного станкостроения — важная для страны задача. Это системообразующая отрасль и тот сегмент рынка, на котором петербургские компании могут проявить свои компетенции и занять определенные ниши», — отметил Максим Мейксин.

Андрей Егоров, директор департамента промышленности ядерных боеприпасов государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», рассказал о том, что проект «Станкостроение» позволяет производить сложную и высокоточную продукцию, которая способна усилить позиции российских компаний на международном рынке станкостроения. «Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы обладаем передовыми конструкторскими и технологическими компетенциями для дальнейшего успешного развития проекта», — убежден Андрей Анатольевич.

«Открытие комплекса такого уровня — уникальное событие», — уверен Алексей Песков, председатель Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Саста». Алексей Максимович убежден, что партнерские проекты «Саста» с ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» будут способствовать формированию кооперационных связей и позволят производить конкурентоспособное российское оборудование для многих отраслей промышленности.

Андрей Рудской, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Наук, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, убежден, что создание подобных научно-производственных комплексов ведет к повышению конкурентоспособного производства. Он отметил, что частная компания убедительно демонстрирует государственный подход к развитию науки и инноваций.

На территории научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР гости мероприятия смогли увидеть в действии металлообрабатывающее оборудование ведущих мировых станкостроительных заводов, металлообрабатывающие станки российского производства с применением автоматизированных систем, гибридную аддитивную установку, российские системы ЧПУ и автоматизированные системы управления, производство ФГУП ФНПЦ «НИИС», госкорпорация «Росатом», а также российский металлорежущий инструмент, производство ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» госкорпорация «Росатом».

ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» работает в отрасли станкостроения более 15 лет. Профессиональная деятельность компании начиналась с капитального ремонта и модернизации уникальных тяжелых станков. С 2014 года предприятие, в партнерстве с предприятиями Госкорпорации «Росатом», Санкт-Петербургским Политехническим Университетом Петра Великого, реализует проект «Станкостроение».

На производственных мощностях в Санкт-Петербурге производится механическая обработка чугунного литья и основных станочных узлов, сборка и наладка металлорежущего оборудования. Конструкторское бюро предприятия реализует исследовательские и опытно-конструкторские программы в области машиностроения и материаловедения. Получены патенты на уникальные гибридные аддитивные установки. Ведутся активные изыскания в рамках концепции цифрового производства. Учитывая высокую значимость проекта на открытие приглашены