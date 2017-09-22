В Чите ввели в эксплуатацию кардиоожоговый центр

Кардиологический корпус городской клинической больницы № 1 — многоэтажное здание, на верхнем этаже которого разместился Краевой ожоговый центр на 40 коек с отделением реанимации. Пятый этаж — отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Четвертый этаж занимает отделение кардиологии на 60 коек, а третий — неотложной кардиологии для больных с инфарктами.

Второй этаж — это отделение реанимации и интенсивной терапии и операционный блок. На первом этаже размещено приемно-диагностическое отделение со смотровыми кабинетами и полным диагностическим комплексом, который включает в себя 64-срезовый компьютерный томограф, рентген-аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики, эндоскопию, лаборатории.

Возводили его на территории городской клинической больницы № 1 13 лет. Сегодня ультрасовременный корпус распахнул свои двери.

Запах стройки ещё не выветрился, но уже видно: врачи и пациенты начали обживаться на новом месте. Каждое буквально нашпиговано новейшей аппаратурой.

Весь корпус опутан мощнейшей вентиляцией с уникальными ламинарными потоками — благодаря им кардиоожоговый получил не только очистку воздуха, но и дополнительный антисептик в оперблоках. Ещё одна гордость — просторные палаты на два человека — в общем 176 коек. Открытие кордиоожогового центра — это большой шаг не только в повышении качества, но и доступности оказания медицинской помощи населению края. Тем более страдающим болезнями системы кровообращения, с высокой смертностью от которых регион уже несколько лет активно борется. И новый центр — ещё одна инвестиция в этот бой.

Корпус стал настоящим сердцем первой городской больницы. И не только потому что кардиологический. С его запуском смогли разгрузить действующие отделения.

Кардиоожоговый — это ещё и новые рабочие места, на которые пришли только высококвалифицированные врачи, которые уже начали спасать жизни забайкальцев. Настоящий праздник, признаются они, будет, когда отсюда выпишется первый пациент.