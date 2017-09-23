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Медучреждения

Первый российский центр протонно-лучевой терапии открылся в Петербурге

В пятницу, 22 сентября, в Петербурга открылся первый в России Клинический центр протонно-лучевой терапии, который в течение ближайших нескольких недель будет работать в тестовом режиме..

Врачи готовы принять первых пациентов и приступить к разработке первых планов лечения. На запуск всего оборудования уйдет около 6 месяцев. Отмечается, что подобный центр является не только прорывом в медицинской сфере для Северной столицы, но и для всей страны в целом.

По данным агентства, в центр уже поступили первые пациенты. Качество лечения больных онкологией обещают поднять на новый уровень, так как в этом центре подобные заболевания будут лечить при помощи энергии протонов.

Стоимость двух лечебных комнат составляет 140 миллионов долларов. Каждое помещение оборудовано циклотроном и устройством, направляющим энергию на патологический очаг. При некоторых видах опухолей эффективность протонной терапии достигает 94%.

https://ok-inform.ru/obshchestvo/medicine/102918-pervyj-rossijskij-tsentr-protonno-luchevoj-terapii-otkrylsya-v-peterburge.html

Медучреждения, Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    23.09.1715:06:16

    Он на самомделе не первый,но это важное событие.

    #957296
  • Нет аватара termometrix
    23.09.1715:09:11

    Но он пока начал работать в тестовом режиме.

    Отредактировано: termometrix~15:32 23.09.17
    #957299
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