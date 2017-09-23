Первый российский центр протонно-лучевой терапии открылся в Петербурге

В пятницу, 22 сентября, в Петербурга открылся первый в России Клинический центр протонно-лучевой терапии, который в течение ближайших нескольких недель будет работать в тестовом режиме..

Врачи готовы принять первых пациентов и приступить к разработке первых планов лечения. На запуск всего оборудования уйдет около 6 месяцев. Отмечается, что подобный центр является не только прорывом в медицинской сфере для Северной столицы, но и для всей страны в целом.

По данным агентства, в центр уже поступили первые пациенты. Качество лечения больных онкологией обещают поднять на новый уровень, так как в этом центре подобные заболевания будут лечить при помощи энергии протонов.

Стоимость двух лечебных комнат составляет 140 миллионов долларов. Каждое помещение оборудовано циклотроном и устройством, направляющим энергию на патологический очаг. При некоторых видах опухолей эффективность протонной терапии достигает 94%.