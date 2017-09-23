«Газпром нефть» впервые использовала БПЛА для доставки груза на месторождение в Арктике

«Газпром нефть» впервые доставила груз на удаленное месторождение в арктической зоне с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает компания.

«Беспилотный летательный аппарат массой 37 кг доставил груз весом 4,5 кг на пограничное месторождение „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза“. Воздушное судно взлетело с центральной базы предприятия в городе Ноябрьске и преодолело 40 километров до цели за 42 минуты», — говорится в сообщении.

«Успешный опыт доставки грузов беспилотником на удаленную производственную площадку имеет огромное значение для нефтегазовой отрасли. Мы доказали, что в сложных климатических условиях можно обеспечить эффективную доставку мелких партий грузов беспилотными системами, когда использование пилотируемых вертолетов будет неоправданно дорогим. Проведенные испытания позволили определить процесс организации полетов, оценить возможность перелета в автоматическом режиме, а также устойчивость оборудования к погодным условиям, в том числе сильным ветрам. В случае положительного опыта использования малогабаритных БПЛА, мы будем рассматривать вопрос о применении в логистических целях беспилотных судов массой 500 кг и грузоподъемностью 200 кг», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Сергей Смецкой.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» первым среди предприятий «Газпром нефти» стал использовать БПЛА для аэромониторинга промысловой транспортной инфраструктуры. Это способствовало повышению надежности ее работы. Проведение испытаний по применению беспилотников в логистических целях продемонстрировало расширение границ их использования. Внедряя цифровые технологии на всех этапах добычи углеводородов, мы существенно повышаем технологичность всего производственного процесса", — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков.

С 2015 года «Газпром нефть» ведет промышленную эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов для мониторинга работы напорных нефтепроводов. БПЛА обеспечивают контроль целостности внутрипромысловых магистралей, в том числе на отдаленных участках месторождений. Использование современного оборудования позволяет в режиме реального времени следить за состоянием трубопроводов и значительно снизить экологические риски, в том числе в пожароопасный период.