Российские военные в Сирии в кратчайшие сроки построили мост через реку Ефрат в районе Дейр-эз-Зора.

По нему на другой берег будут перебрасывать технику, которая нужна для борьбы с террористами. Ну, а после мост будут использовать для доставки гуманитарной помощи.

Мост через Ефрат возводили почти двое суток. Для чего потребовалось 20 секций. Общая протяженность этой переправы 210 метров. Несмотря на то, что мост называется малым, по нему спокойно могут передвигаться и пехота, и тяжелая техника.

Для строительства такого моста, по гражданским меркам, времени отвели совсем не много. Да и условия возведения были не самые комфортные: фронт всего в нескольких километрах. И пока проходила эта съемка, были слышны залпы артиллерии.

«Постоянное воздействие противника. Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Но, тем не менее, у нас без потерь. Ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки и без потерь», — сообщил начальник автодорожной службы Министерства обороны РФ Владимир Буровцев.

Для строительства переправы специально искали узкое место. Но надо учесть, что Ефрат еще и не самая спокойная река. И нашим автодорожникам пришлось немало потрудиться, прежде чем установить первые секции.

«Основные трудности — большая скорость течения: два метра в секунду. Это на пределе возможностей работы наших подразделений. Вы сами можете посмотреть, с какой скоростью проходит вода. Плюс глубина здесь четыре метра и слабый грунт у берегов —необходимо было провести мероприятие по дополнительному их укреплению», — сообщил начальник автодорожной службы Министерства обороны РФ Владимир Буровцев.

В сутки по этому мосту смогут проезжать до восьми тысяч машин массой не больше 50 тонн. То есть танк спокойно переправиться на другой берег Ефрата. Что уж говорить о БМП и «Градах».

Военная техника уже подтягивается к мосту. Ведь основные боевые действия сейчас разворачиваются именно на противоположном берегу реки. Переправу планируют использовать и после того, как освободят Дейр-эз-Зор — для доставки гуманитарных грузов, а также для эвакуации раненых и больных.