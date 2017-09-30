Новый детский сад на 120 мест открыт в Северной Осетии

В селении Эльхотово открылся детский сад на 120 мест.

Детский сад построен по федеральной программе, направленной на повышение сейсмической устойчивости зданий и сооружений. Общий объем капиталовложений превысил 105 млн рублей.

Заведующая детским садом Алла Алдатова показала спальные комнаты для ясельной группы. В светлом и просторном помещении установлены трехъярусные кровати.

Для приема детей полностью готовы раздевалки и игровые комнаты. необходимым инвентарем оборудуется спортивный зал.

Одно из новшеств — наличие медицинского изолятора, куда можно будет поместить заболевшего ребенка. Полностью укомплектован и обеспечен необходимыми медикаментами врачебный кабинет.