Композитный электробус выехал на улицы Москвы

ГУП «Мосгортранс» начал испытания на улицах Москвы первого в России цельнокомпозитного электробуса. Электробус MODULO, созданный Нанотехнологическим центром композитов (НЦК, один из учредителей — Фонд инфраструктурных и образовательных программ) и венгерским холдингом Evopro Group уже сейчас можно увидеть на маршруте м2 «Фили» — «Метро «Китай-город».

MODULO C68E — одна из версий электробуса из производственной линейки совместного предприятия НЦК и Evopro Group, которая включает модели вместимостью от 40 до 90 пассажиров с длиной кузова от 6,5 до 9,5 метров. Их уникальность — в использовании самонесущего модульного композитного стеклопластикового кузова, серийное производство которого ведёт НЦК.

«Ноу-хау автобусов СП НЦК-Evоpro — модульный кузов из полимерных композитов. Благодаря технологическим и конструкторским решениям вес Modulo на 30% меньше конкурентов. Малый вес — это не только значительные выгоды в ежедневной эксплуатации, но и снижение нагрузки на подвеску и дорожное полотно. Очевидно, что для российских реалий актуальны высочайшая стойкость композитов к коррозии и адаптация к климатическим условиям. В свою очередь, существенное снижение веса и количества используемых батарей делает автобус абсолютно конкурентоспособным по цене», — сказал генеральный директор ООО «НЦК» Михаил Столяров.

Применение композитов позволяет одновременно снизить вес автобуса на несколько тонн и уменьшить его габариты на 2-3 метра. Это делает электробус более маневренным, позволяя ему ездить по маршрутам, которые недоступны автобусам с большим радиусом поворота. За счет максимально эффективной компоновки электробусы MODULO вмещают больше пассажиров по сравнению с автобусами такой же длины. К концу 2017 года ожидается успешное одобрение типа транспортного средства и организация натурных зимних испытаний другой модификации — Modulo C88, который при длине 9,5 метров вмещает столько же пассажиров, что и 12-метровые модели электробусы производителей — конкурентов.

«Сегодня «Мосгортранс» активно работает над созданием технического задания электробуса, полностью удовлетворяющего современным требованиям столичных пассажиров. Тестирование различных моделей — важнейшая составляющая деятельности по интеграции инновационного транспорта в городскую среду. Испытывая опытные образцы, мы получаем необходимую информацию обо всех аспектах работы электробусов при различной нагрузке и в разных погодных условиях. Наши специалисты также дают производителям качественную обратную связь об особенностях подвижного состава и его готовности для эксплуатации в Москве», — отметил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелёв.

Спектр решений НЦК-Evopro охватывает основные варианты интеграции электрического общественного транспорта в инфраструктуру: это электробусы с ночной зарядкой длительностью 4 часа и запасом хода свыше 200 км; машины с зарядкой от троллейбусной контактной сети; с зарядкой с помощью пантографа.

Использование этих решений снижает стоимость разработки и развития инфраструктуры городской транспортной сети. Все модели MODULO могут быть оснащены различными вариантами силовой установки.

«С 2016 года десятки электробусов MODULO интегрированы в транспортную сеть Будапешта. Фактические расходные данные эксплуатации модели С68Е по протоколу TÜV (SORT2): 0,62 кВт⋅ч/км, а по протоколу Будапештской Транспортной Компании: 0,65-0,75 кВт⋅ч/км. Это один из самых низких в мире показателей расхода энергии при эксплуатации электробусов», — отметил представитель Evopro Holding Пал Сираки.

В MODULO устанавливаются электродвигатели и система управления SIEMENS мощностью 160 кВт. Электробусы оснащены оборудованием от ведущих мировых и российских производителей.

Использование производственной площадки НЦК в России в перспективе позволит достичь уровня локализации в 75-80%. Гарантийное и сервисное обслуживание электробусов осуществляется СП НЦК и Evopro Group.

Фото салона электробуса: https://econet.ru/articles/173291-elektrobus-modulo-nachal-ispytaniya-na-marshrute-v-moskve

Концепция и модули: http://www.mosgortrans.ru/fileadmin/projects/electrobus/HTC_08.09.2017/Evopro.pdf

Премия за разработку корпуса в 2016 году: https://plastinfo.ru/information/news/28922_19.02.2016/