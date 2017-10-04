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Судостроение и судоходство

«Иван Сидоренко» начал переход с АСЗ на внешнюю сдаточную базу

3 октября первое судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко» проекта 22420, строящееся по заказу ООО «Газпром флот», покинуло акваторию Амурского судостроительного завода и с помощью двух речных буксиров взяло курс на достроечную базу завода в Приморье. У самого входа в Татарский пролив их сменят морские буксиры и путь снабженца продолжится до самого Японского моря.

Накануне судно было осмотрено представителями Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства; уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, получены страховые свидетельства на буксировку и перегон судна.

Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла в полном соответствии с регламентом и без сбоев. Впереди у судна снабжения — период окончательной достройки, окраски и отделки, а также проведение испытаний.

Как сообщили специалисты сдаточной команды завода, сопровождающие снабженец в его нелегком переходе, судно будет в пути до самых низовий Амура 20 дней. «Надеемся, что переход пройдет хорошо, без задержек и изменений погоды в худшую сторону», — сказал ответственный сдатчик заказа № 365 — старший строитель Дмитрий Гузеев.

http://асзкмс.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b5/

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский судостроительный завод, АСЗ, судно снабжения, 22420
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