«Иван Сидоренко» начал переход с АСЗ на внешнюю сдаточную базу

3 октября первое судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко» проекта 22420, строящееся по заказу ООО «Газпром флот», покинуло акваторию Амурского судостроительного завода и с помощью двух речных буксиров взяло курс на достроечную базу завода в Приморье. У самого входа в Татарский пролив их сменят морские буксиры и путь снабженца продолжится до самого Японского моря.

Накануне судно было осмотрено представителями Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства; уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, получены страховые свидетельства на буксировку и перегон судна.

Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла в полном соответствии с регламентом и без сбоев. Впереди у судна снабжения — период окончательной достройки, окраски и отделки, а также проведение испытаний.

Как сообщили специалисты сдаточной команды завода, сопровождающие снабженец в его нелегком переходе, судно будет в пути до самых низовий Амура 20 дней. «Надеемся, что переход пройдет хорошо, без задержек и изменений погоды в худшую сторону», — сказал ответственный сдатчик заказа № 365 — старший строитель Дмитрий Гузеев.