Новороссийский комбинат хлебопродуктов запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тысяч тонн

В Новороссийске появились новые элеваторные мощности портового терминала дочерней компании ПАО «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Ввод нового элеватора — это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината.

«С вводом элеваторного комплекса на 110 тыс. тонн терминал ПАО „НКХП“ стал самым крупным из российских глубоководных портов по хранению и перевалке зерновых», — сообщилгенеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко.

Ввод в эксплуатацию нового элеватора позволит увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 240 тысяч тонн. Кроме того, увеличится количество обрабатываемых культур и будут формироваться полные судовые партии товара.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов проводит реконструкцию за счет собственных и кредитных средств. Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей. Срок реализации проекта — 2014-2018 годы. Планируется, что выручка предприятия увеличится с 3,2 млрд. рублей в 2014 году до 11,9 млрд рублей в 2020 году. В ходе реализации проекта будет создано 70 новых рабочих мест. Бюджеты всех уровней получат дополнительные доходы в виде налоговых и иных поступлений в размере 350 млн рублей в год.

Успешная работа

«Объединенная зерновая компания», как государственный зерновой оператор и агент по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, — рассказал Михаил Кийко, — успешно наращивает мощности своих терминалов, чтобы обеспечить предусмотренное госпрограммой развития агросектора увеличение урожая зерновых до 150 млн тонн на период до 2020 года".

Определяющим фактором увеличения показателей стал индивидуальный подход к каждому клиенту и применение гибкой конкурентоспособной тарифной политики НКХП. Огромную роль сыграла модернизация зернохранилищ. В рамках долгосрочной программы развития ОЗК, которой мощности перевалки терминала будут увеличены с почти 6 млн тонн зерна до 10 млн тонн в год. «Окончание масштабного перевооружения предприятия намечено на 2018 год. Объем перевалки российского зерна на экспорт только через терминал „НКХП“ составит чуть более 20% от общего объема», — отметил Михаил Кийко, возглавивший ОЗК в начале этого года, и сумевший в сжатые сроки выстроить эффективную работу компании.

В долгосрочной программе развития АО «ОЗК» большое внимание уделено Южному зерновому коридору, для которого ключевым является порт в городе Новороссийск — морские ворота для основного экспорта российского зерна. Проведенные работы по строительству элеватора позволят портовым мощностям принимать зерно российских производителей на временное хранение даже в январе-феврале, что ранее было невозможно из-за отсутствия нужных объемов хранения. Поскольку в силу погодных условий отгрузка на суда не производится, то в предыдущие годы приостанавливался и прием зерна, что отрицательно сказывалось на его цене и доходах производителей.