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Транспорт и логистика

Фотофакт: ПКТС поставила в Ростов на Дону партию из 13 трамвайных вагонов

  •  © transphoto.ru
Тверская ООО «ПК Транспортные системы» поставила в Ростов на Дону партию из 13 трамвайных вагонов модели 71-911Е City Star, выполнив, таким образом, свои обязательства по контракту на 2017 год. Общее число новых вагонов, пришедших в РнД, таким образом достигло 30, что является лучшим показателем по обновлению подвижного состава трамвайных хозяйств юга России.

Источник: transphoto.ru/photo/1066600/, автор фото mixkol.

http://transphoto.ru/photo/1066600/

ООО "ПК Транспортные системы", трамвай, 71-911Е
  • Ретт Батлер Ретт Батлер
    06.12.1714:26:38

    Ошибка в слове Sity. Правильно пишется City.

    #983787
  • mashinist mashinist
    06.12.1716:22:33

    Каков парк трамваев в депо РнД? Но конечно в любом случае 30 штук это будет ощущаться, тем более что наверное к ЧМ ещё прикупят.

    #983826
  • mashinist mashinist
    06.12.1716:26:18

    Вагон на 80% состоит из российских деталей. Из импортного оборудования: финские двери, чешский двигатель, австрийский редуктор. Остальное — российское, поставляемое 20-ю компаниями, в том числе: «Красноярские машиностроительные компоненты» (алюминиевые профили интерьера салона), фирма «Парус» (электромеханические тормоза), ГК «Канопус» (комплект электрооборудования), «Урал Полимер» (полимерные детали экстерьера и интерьер кабины водителя), «Этна» (система климат-контроля) «Техника Транспорта» (кондиционер салона)

    #983829
    • Нет аватара RF
      06.12.1716:50:03

      финские двери, чешский двигатель, австрийский редуктор.
      это потянет больше чем на 20%, потому как более технологически насыщенная часть. И это иллюстрация того, как тяжело нам даются настоящие современные технологии. Никто делиться с нами не будет, как бы убеждали либералы про открытый рынок и мир. Только восстанавливать всю цепочку — школа, ВУЗ, техникумы, исследовательские институты, внедренческие институты, опытно-промышленные малые предприятия (или фирмы) — и во главе каждой цепочки — заказ с софинансированием государства на многие годы.

      #983842
      • megajob megajob
        06.12.1717:52:26

        Что значит делиться? Давайте разберемся: вот «финские двери» это по сути стекло (в Россия ясно есть производитель) листовая сталь или алюминевые профили (и это в России можно найти)электро привод или гидро привод (ну так вот если этого то его и закажите напрямую) и вот теперь все перечислено в отдельном цеху собираем; чешский двигатель — вот не верю что нельзя заказать копирование чешского движка на каком то из наших заводов, можно вплоть до 100% копирования (буде чехи хамить про патенты брать пример с Китая — слать всех в опу). Ну и так далее, то есть самое главное что нужно что бы ГлавВласть в России дала пенделя чиновникам «российское прежде всего» и строго карала за нарушение, что бы как в Китае была защита на уровне Страны и в плане патентов" и тарифов и «стимулирование» (в головы)всех что бы скупали именно наше!!Да китайская продукция еще уступает немного топовым Мировым лидерам, но они УЖе почти всем себя сами обеспечивают (товары). Советский союз делал почти все, уступая зачастую просто в «красоте».

        И самое главное помнить — каждое такое «скопированное» новое производство не только закрывает ОДНУ задачу, но и дает предпосылки что бы другие могли опираться в своих «фантазиях» на уже существующую пром.базу.       

        #983871
        • mashinist mashinist
          06.12.1718:52:43

          К сожалению импортозаместиться на 100% не возможно, даже по мясу и то импорт есть. всё из-за того что мы в рыночной экономике живём и иногда дешевле купить в США то что сделано в Китае и привезти сюда. Чем делать самим! Технологическое отставание так же имеется, поэтому и заговорили о импортозамещении, но не всего, а только в интересах стратегических отраслей.

          Я думаю асинхронный движок сделать не особо трудно, да и игбт транзисторы тоже уже есть, но видимо из чехии гнать выгоднее или наши производства заняты более важными заказами, а расширять производство для трамваев в ближайшем будущем не целесообразно…короче думаю в этом дело.

          #983895
      • Нет аватара treins
        06.12.1718:45:24

        Все это не ахти какие сложные вещи, было бы желание и объемы, то самим сделать не проблема.

        #983893
  • Нет аватара mrrhyde
    06.12.1718:15:50

    Хм, в Твери их еще до ума не довели, а уже новую партию продают. Хотят, чтобы тоже через полгода вся техника на прикол встала?

    #983882
  • Нет аватара Nicolas
    06.12.1721:02:06

    Глупый вопрос: Как доставляют трамвайные поезда? Сами едут, или едут поездом (как коробли которые доставляют короблём)?

    #983978
    • A_SEVER A_SEVER
      06.12.1721:09:03

      Как доставляют трамвайные поезда?
      Обычно на трейлерах.

      #983981
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