Фотофакт: ПКТС поставила в Ростов на Дону партию из 13 трамвайных вагонов

Тверская ООО «ПК Транспортные системы» поставила в Ростов на Дону партию из 13 трамвайных вагонов модели 71-911Е City Star, выполнив, таким образом, свои обязательства по контракту на 2017 год. Общее число новых вагонов, пришедших в РнД, таким образом достигло 30, что является лучшим показателем по обновлению подвижного состава трамвайных хозяйств юга России.
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06.12.1716:50:03 это потянет больше чем на 20%, потому как более технологически насыщенная часть. И это иллюстрация того, как тяжело нам даются настоящие современные технологии. Никто делиться с нами не будет, как бы убеждали либералы про открытый рынок и мир. Только восстанавливать всю цепочку — школа, ВУЗ, техникумы, исследовательские институты, внедренческие институты, опытно-промышленные малые предприятия (или фирмы) — и во главе каждой цепочки — заказ с софинансированием государства на многие годы.
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