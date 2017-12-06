ЕВРАЗ НТМК получил разрешение на неограниченную поставку железнодорожных колес в США

ЕВРАЗ НТМК получил разрешение от Ассоциации американских железных дорог (AAR) на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку. Через 100 тысяч миль пробега колеса пройдут дополнительные испытания.

Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тысяч миль — около 500 тыс. км. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов.

В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций ЕВРАЗ НТМК. Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения, ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.

Впервые колеса H-36 ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 г. после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.