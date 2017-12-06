Добавить статью
Экспорт

ЕВРАЗ НТМК получил разрешение на неограниченную поставку железнодорожных колес в США

  •  © www.metalinfo.ru

ЕВРАЗ НТМК получил разрешение от Ассоциации американских железных дорог (AAR) на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку. Через 100 тысяч миль пробега колеса пройдут дополнительные испытания.

Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тысяч миль — около 500 тыс. км. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов.

В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций ЕВРАЗ НТМК. Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения, ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.

Впервые колеса H-36 ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 г. после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/99015

ЕВРАЗ НТМК, США, колеса H-36
  • Роман . Роман .
    06.12.1718:43:03

    С нефтяной иглы пересели на колеса

       

    #983891
    • Барс Барс
      06.12.1719:19:13

      На колесах для америки, сидит КНДР.

      Производя для них мет на своих заводах   

      #983906
  • mihalavr mihalavr
    06.12.1719:16:58

    Я надеюсь что на каждом колесе есть штамп MADE IN RUSSIA?

    Чтобы пендосня знала что она литерная нация, но свои колеса делать не умеет!

    #983904
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      06.12.1720:18:18

      а почему только колёса? пусть и вагоны, локомотивы, рельсы покупают.

      #983941
  • Нет аватара Инженер2015
    06.12.1720:48:05

    Надо как можно больше продать пока они санкции не ввели

    #983962
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,