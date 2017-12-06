«Газпром нефть» ввела в промышленную эксплуатацию газовый завод на месторождении Бадра в Ираке
«Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти», начала промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 1,6 млрд куб. м в год на месторождении Бадра в Ираке.
Сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по 100-километровому трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия, которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции. Пять ее агрегатов в сумме способны производить 123,5 мВт электроэнергии, которая поступает на комплексы подготовки нефти и газа, буровые станки и добывающие скважины. 10 мВт электроэнергии по воздушной линии электропередач вскоре начнут поступать в жилой комплекс «Газпром нефть Бадра», в город Бадра и прилегающие населенные пункты.
Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.
«Газпром нефть» продолжает развивать проект Бадра в строгом соответствии с планом разработки месторождения. Сегодня мы начали промышленную эксплуатацию газового завода полного цикла, построенного нашей компанией с использованием самых современных технологий, доступных на мировом рынке. Это уникальное для региона предприятие, с началом работы которого «Газпром нефть» получает возможность монетизировать все добываемые здесь углеводороды и обеспечит не менее чем 95-процентный уровень утилизации попутного нефтяного газа", — сказал председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков на официальной церемонии открытия газового завода месторождения Бадра.
- Великоросс
- 06.12.201716:22
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