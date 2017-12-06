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Российские проекты за рубежом

«Газпром нефть» ввела в промышленную эксплуатацию газовый завод на месторождении Бадра в Ираке

  •  © gazprom-neft.ru

«Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти», начала промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 1,6 млрд куб. м в год на месторождении Бадра в Ираке.

Сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по 100-километровому трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия, которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции. Пять ее агрегатов в сумме способны производить 123,5 мВт электроэнергии, которая поступает на комплексы подготовки нефти и газа, буровые станки и добывающие скважины. 10 мВт электроэнергии по воздушной линии электропередач вскоре начнут поступать в жилой комплекс «Газпром нефть Бадра», в город Бадра и прилегающие населенные пункты.

Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.

«Газпром нефть» продолжает развивать проект Бадра в строгом соответствии с планом разработки месторождения. Сегодня мы начали промышленную эксплуатацию газового завода полного цикла, построенного нашей компанией с использованием самых современных технологий, доступных на мировом рынке. Это уникальное для региона предприятие, с началом работы которого «Газпром нефть» получает возможность монетизировать все добываемые здесь углеводороды и обеспечит не менее чем 95-процентный уровень утилизации попутного нефтяного газа", — сказал председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков на официальной церемонии открытия газового завода месторождения Бадра.

  •  © gazprom-neft.ru
  •  © gazprom-neft.ru
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1263566/

Газпром нефть, Ирак
  • Нет аватара RF
    06.12.1716:29:23

    Там же неспокойно, стычки постоянные, курды и иракцы территории делят, а Газпром инвестирует? Видимо, прибыль все окупает, даже надбавки за опасность и охрану.

    #983830
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      06.12.1716:42:40

      Это ж вечный ресурс.И все ихние теслы    ерунда.

      #983839
    • Нет аватара Susi
      06.12.1719:23:40

      Более 100 млн. долларов в год выручки. Можно рискнуть.

      #983911
    • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
      06.12.1720:33:09

      В этой части Ирака курдов нет.Это восток страны,там когда-то шла ирано-иракская война

      Отредактировано: plus.google.comu0118414146915687639148~20:39 06.12.17
      #983951
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