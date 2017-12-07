В подмосковном Подольске начали выпускать усовершенствованные модели двухцветных 3D‑принтеров

Подольская производственная компания (ПК) «Робокинетика» приступила к серийному выпуску одноцветных и двухцветных 3D-принтеров, в месяц она может собрать до 100 экземпляров.

«ПК „Робокинетика“ представила на рынке модернизированную серию одноцветных и двухцветных 3D-принтеров „Элемент“. Практически все комплектующие — отечественного производства, к принтерам прилагается открытое программное обеспечение, в месяц компания может создать до 100 печатающих устройств. Цена в несколько раз ниже аналогов и составляет около 50 тысяч рублей», — сказал учредитель компании Максим Круглов.

Параллельно с мелкосерийным производством готовых моделей ПК «Робокинетика» ведет разработку других моделей 3D-принтеров. Новая модернизированная версия 3D-принтеров улучшила качество печати и достигла точности в 50 микрон. Увеличенную высоту печати получили за счет перепроектирования печатающей головки, доработки дизайна и программного обеспечения. У предприятия одни из самых доступных 3D-принтеров, которые могут быть востребованы в учебных заведениях, технологических компаниях, архитектурных бюро.

Напечатанные на двухцветном принтере детали выглядят живее, насыщенней и интересней монохромных, на них можно нанести надписи. Использование контрастных цветов позволяет делать надписи легко читаемые, что незаменимо при брендировании конечного изделия. Такой принтер позволяет смешивать разные типы пластика, расширять физическую устойчивость и внешний вид предметов, использовать гибкий пластик наряду с твердым, например, для печати шин на макете автомобиля.