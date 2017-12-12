Ледовая арена Кристалл в Красноярске

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Красноярцы выбрали название для ледовой арены к Зимней универсиаде — 2019 В Красноярске подведены итоги конкурса на название для ледовой арены, строящейся на улице Партизана Железняка.По результатам интернет-голосования с большим отрывом победил вариант названия «Кристалл».На первом этапе отбора организаторы получили от участников со всей России почти пять тысяч вариантов названий для нового объекта. Из них экспертная группа выбрала семь предложений-финалистов: пять основных и два дополнительных.

Вариант «Кристалл» на этапе отбора наименований предложили шестьдесят пять участников, но первым из них свою заявку прислал учитель физической культуры Андрей Леншмидт из села Звонарёв Кут Омской области. Именно он стал победителем конкурса. «Название «Кристалл» появилось не случайно. Я думал о том, что большой путь в спорте начинается с малого. Молодых атлетов можно сравнить с кристаллами, которые со временем станут чемпионами, превратятся в «бриллианты», — отметил он.Ледовая арена рассчитана на три с половиной тысячи мест и включает в себя основную и тренировочную ледовые арены размером 30×60 метров.

Во время проведения Студенческих игр здесь будут проходить соревнования по хоккею с шайбой среди мужских команд.После Универсиады на стадионе разместятся отделения спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, спортивной школы по хоккею «Сокол», спортивной школы олимпийского резерва им. Б. Х. Сайтиева, а также хоккейный клуб «Сокол».