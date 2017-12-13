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Агропром и пищевая промышленность

Московская область ввела в оборот 62 тыс. гектаров необработанных земель

  •  © inshahovskoe.ru

В этом году в Московской области введено в оборот земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 62,6 тысячи гектара. Наибольшее количество ввели в этом году в Волоколамском районе (5917 гектаров), Можайском районе (4262 гектара), в Клинском — (4083 гектара) и городком округе Коломна (3978 гектара).

Государственной программой «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной в 2017 году, было намечено выполнение работ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель в объеме не менее 60 тысяч гектаров.

Таким образом, областной план превышен на 2,6 тысячи гектаров.

Напомним, что в этом году Московская область собрала рекордный урожай зерновых и овощей.

В 2018 году площадь введенных в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье планируют довести до 63 тысяч гектаров.

https://riamo.ru/article/255239/plan-po-vvodu-zemel-v-selhozoborot-perevypolnili-v-podmoskove.xl

Московская область , сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    13.12.1720:15:54

    Чем больше,тем лучше.

    #986664
    • Екатерина Клименко Екатерина Клименко
      13.12.1720:37:47

      такими темпами еще 100 лет вводить, правда это проблема в основном Поволжья, а не мос области.

      #986667
    • Нет аватара treins
      13.12.1722:11:47

      Куда больше, зерно и так девать некуда, а в МО лучше землю под нормальное жилье, а не муравейники пускать.

      #986698
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