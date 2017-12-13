Московская область ввела в оборот 62 тыс. гектаров необработанных земель

В этом году в Московской области введено в оборот земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 62,6 тысячи гектара. Наибольшее количество ввели в этом году в Волоколамском районе (5917 гектаров), Можайском районе (4262 гектара), в Клинском — (4083 гектара) и городком округе Коломна (3978 гектара).

Государственной программой «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной в 2017 году, было намечено выполнение работ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель в объеме не менее 60 тысяч гектаров.

Таким образом, областной план превышен на 2,6 тысячи гектаров.

Напомним, что в этом году Московская область собрала рекордный урожай зерновых и овощей.

В 2018 году площадь введенных в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье планируют довести до 63 тысяч гектаров.