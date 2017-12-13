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ЦКАД: Строительство третьего пускового участка от М-11 до М-7 «Волга»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O9f7Mpv3ftw

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pnxZUHSX6jQ

ЦКАД-3 — идет укладка асфальтобетона

  •  © pp.userapi.com

Одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений на ЦКАД — мост через канал имени Москвы на северо-восточном участке магистрали (он же Третий пусковой комплекс). Общая длина моста на 23 опорах составит 1420 метров, основной пролёт — 150 метров. Мост будет пересекать не только канал, но и Дмитровское шоссе, железную дорогу Савёловского направления, реку Икшу и дорогу местного значения.

  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com

Горки.Эстакада

  •  © s018.radikal.ru
  •  © s016.radikal.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UqeeGXdWfAg

http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29467&page=15

строительство
  • Нет аватара commodore
    13.12.1722:22:18

    Да уж, масштабы впечатляют. Мега-стройка. Представил, сколько проблем нужно решить проектировщикам, инженерам, строителям.Застрелиться)

    Отредактировано: commodore~22:25 13.12.17
    #986705
  • Нет аватара Clausson
    13.12.1722:34:29

    Ох мамочки… Масштаб, однако.

    Такое ощущение, что через тайгу дорога. А это между прочим регион с почти самой большой плотностью населения в нашей стране.

    Сколько же у нас еще ресурсов не в хозяйственном обороте. На поколения и поколения вперед разрабатывать.

    #986713
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