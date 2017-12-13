ЦКАД: Строительство третьего пускового участка от М-11 до М-7 «Волга»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O9f7Mpv3ftw

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pnxZUHSX6jQ

ЦКАД-3 — идет укладка асфальтобетона

Одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений на ЦКАД — мост через канал имени Москвы на северо-восточном участке магистрали (он же Третий пусковой комплекс). Общая длина моста на 23 опорах составит 1420 метров, основной пролёт — 150 метров. Мост будет пересекать не только канал, но и Дмитровское шоссе, железную дорогу Савёловского направления, реку Икшу и дорогу местного значения.

Горки.Эстакада

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UqeeGXdWfAg