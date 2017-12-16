В Мурманской, Ярославской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге открылись спортивные комплексы

1. 16 декабря в жилом районе Росляково Мурманска открылся спортивный комплекс под открытым небом, один из крупнейших на территории Мурманска.

На площади почти 5,5 тыс. м2 разместились площадки для 8 видов спорта и активного отдыха. На объекте предполагается проведение физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, а также занятий на тренажерах и турниках для воркаута. Возможность занятий на тренажерах предусмотрена и для маломобильных групп населения. Пропускная способность комплекса в летний период составляет 101 человек в смену.

Объект оснащен современной системой охраны, а также качественным освещением, что особенно важно, учитывая длинную Полярную ночь.

На сегодняшний момент этот современный спортивный комплекс по праву можно назвать лучшим в Мурманске.

Заказчиком строительства выступило МАУ ГСЦ «Авангард». Строительство спорткомплекса обошлось в 40 млн. рублей. Комплекс построен в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Правительством Мурманской области и ПАО «НК «Роснефть».

Стоит отметить, что развитие пришкольных стадионов, а также строительство крупных спортивных объектов будет продолжено. В частности, около городского спортивного комплекса «Авангард» появится полноразмерный футбольный стадион. Искусственное покрытие для этих целей уже закуплено.

За последние годы в Мурманске модернизированы более 110 детских и спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

2. В Пошехонском районе Ярославской области 15 декабря состоялось открытие нового современного спортивного комплекса «Орион».

Здесь будут работать тренажерный зал, зал для бокса, спортивные клубы. На территории центра уже установлена площадка для воркаута. Жители района получили хорошую возможность для того, чтобы заниматься спортом. Новый комплекс поможет сформировать у подрастающего поколения стремление к здоровому образу жизни, сделать ребят более выносливыми, ориентированными на активную жизненную позицию, способными бороться за свои интересы.

На данный момент в центре могут заниматься около 150 человек, в перспективе — более 500. Кроме того, здесь предусмотрены условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Также на базе спортивного центра «Орион» создан центр тестирования ГТО

3. В Санкт-Петербурге открылся новый крытый футбольный стадион.

На проспекте Обуховской Обороны, 130, в саду Спартак, 16 декабря открылся тренировочный футбольный манеж «Алмаз-Антей». Он будет доступен не только работникам завода и детской команде «Алмаз-Антея», но и всем петербуржцам, говорят в компании.

Новый манеж начали строить летом этого года. Он включает футбольное поле размером 56×36 м и две раздевалки для футболистов на 40 человек каждая. Для болельщиков на втором этаже манежа предусмотрены трибуны. Стоимость строительства составила почти 60 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО «Дигестпроект».

Манеж построен в рамках реконструкции Обуховского спортивного комплекса. Общая стоимость проекта — 2-2,5 млрд рублей. В комплекс входят 3 бассейна, спортзалы, тренировочное футбольное поле, ледовая арена и стадион. Ежедневно комплекс посещает более 1200 человек.

С 2014-го года «Алмаз-Антей» поддерживает одноименный детско-юношеский футбольный клуб. В нем занимается около 300 детей в возрасте от 7 лет до 21 года. В этом году ФК «Алмаз-Антей» вышел в Высшую лигу города.

4. В Ленинградской области после реконструкции открылся стадион.

5 декабря в г. Волосово Ленинградской области после капитального ремонта открылся стадион. На стадионе уложили современное покрытие из резиновой крошки и искусственной травы, смонтировали оборудование для сдачи норм ГТО, благоустроили территорию, установили ограждение. Одновременно на спортивном объекте может тренироваться до 100 человек.

Общая стоимость работ составила 49 млн. рублей.

Информация подготовлена в сотрудничестве с Human RS .

http://sport76.ru/v-poshehonskom-rayone-otkryilsya-novyiy-sovremennyiy-sportivnyiy-kompleks-orion/

http://www.fontanka.ru/2017/12/16/028/

http://lenobl.ru/news24682.html