«Автотор» начал экспорт автомобилей в Белоруссию

Калининградский завод «Автотор» приступил к экспортным поставкам автомобилей, производимых на предприятии в Калининградской области. Первая партия шасси среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78 отгружена в Республику Беларусь, сообщает пресс-служба «Автотора». Импортером с белорусской стороны выступила компания «Эр Си Эм», дилер коммерческих автомобилей Hyundai в Минске.

Как отмечается, освоение нового экспортного направления стало возможным благодаря последовательной политике «Автотора» по развитию локализации своей продукции. В частности, с ноября 2017 года запущено производство коммерческих автомобилей Hyundai с применением новых технологий сварки и окраски. Учитывая близость локального производства Hyundai в Калининградской области к белорусским покупателям, в следующем году «Автотор» планирует расширить модельный ряд и объемы поставляемых автомобилей.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, в том числе в режиме полного цикла — легковые KIA Sorento и Cerato, а также грузовые Hyundai HD78. В 2013 году компания приступила к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.