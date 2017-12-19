Два новых детских сада открыли в Усть-Алданском районе Якутии

В Усть-Алданском районе открыли два детских сада, построенных на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В районном центре — селе Борогонцы, возведено трехэтажное здание общей площадью более 3000 кв.м., на 240 мест. В селе Огородтах появилось здание, которое позволит принять дополнительно 75 воспитанников.

С вводом в эксплуатацию данного дошкольного учреждения на 100% ликвидирована очередность в детские сады для детей 3−7 лет в селе Борогонцы, — подчеркнули на открытии, обратив особое внимание на то, что в новом дошкольном учреждении создана полноценная инфраструктура для развития детей в соответствии с современными требованиями.

Ранее были введены в эксплуатацию также построенные с привлечением инвестиционных средств детские сады в сёлах Болугур Амгинского района (75 мест), Саскылах Анабарского района (98 мест), Сунтар Сунтарского района (240 мест), Огородтах Усть-Алданского района (75 мест), а также в городе Среднеколымск (75 мест). Продолжают строиться в рамках государственно-частного партнёрства ещё десять дошкольных учреждений в городе Ленск и сёлах Верхневилюйск, Вилюйск, Тюнгюлю, Майя, Черский, Батагай, Ытык-Кюель, Нижний Бестях и Хатыстыр.

В целом на территории Якутии реализуются 17 проектов государственно-частного партнёрства общей инвестиционной ёмкостью почти 4 млрд рублей. Их реализация позволит создать в дошкольных учреждениях республики 2 871 место.

Напомним, в Якутии была ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет к 2016 году. Всего за 2010−2016 годах в дошкольных учреждениях региона было создано 25 195 мест. Введено 12 детских садов на 997 мест, по сравнению с 2015 годом на 13,1% снизилось число дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта.