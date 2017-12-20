Космические войска поставили на боевое дежурство три новейших радара «Воронеж»

На боевое дежурство заступили три новые РЛС «Воронеж» в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области, сообщил в среду командующий Космическими войсками. Ранее он сообщал, что станции в этих регионах несут опытно-боевое дежурство.

«Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции „Воронеж“ системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области», — сказал командующий.

РЛС «Воронеж-ДМ» обладает повышенными техническими и тактическими характеристиками. Точности измерения параметров удалось поднять за счет работы в дециметровом диапазоне радиоволн. Уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры у нее гораздо ниже. Процесс обслуживания новых РЛС оптимизирован и требует меньшего количественного состава персонала, чем на радарах-предшественниках типа «Днепр», «Дарьял» и «Волга».

Технология высокой заводской готовности предусматривает проектирование, изготовление и испытания конструктивно и функционально законченных компонентов РЛС (макромодулей) непосредственно на предприятиях. Сборка станции из унифицированных макромодулей контейнерного типа и проверка в полном объеме производятся на месте дислокации. Для развертывания РЛС требуется лишь минимально подготовленная площадка. Время развертывания станции — один-полтора года, в то время как для ее предшественниц этот период составлял пять-девять лет.

РЛС «Воронеж» предназначены для:

- обнаружения баллистических целей (ракет) в пределах зоны обзора РЛС;- сопровождения и измерение координат обнаруженных целей и помехоносителей;- вычисления параметров движения сопровождаемых целей по данным радиолокационных измерений;- определения типа целей;- выдачи информации о целевой и помеховой обстановке в автоматическом режиме другим потребителям.

Особенностью РЛС СПРН типа «Воронеж» является высокая заводская готовность (ВЗГ) — срок монтажа РЛС не превышает 1.5-2 лет и технически станция имеет блочно-контейнерный состав, включающий в себя 23 единицы аппаратуры в контейнерах заводского производства. В конструкции РЛС как системы используются конструктивные и аппаратурные решения, позволяющие из унифицированного набора структурных узлов формировать РЛС с тактико-техническими характеристиками, соответствующими оперативно-тактическим требованиям по месту дислокации. На технологическом и программно-алгоритмическом уровнях решаются вопросы управления энергоресурсами. Встроенный аппаратный контроль и высокоинформативная система управления РЛС снижают расходы по обслуживанию. Для размещения общестанционной аппаратуры и персонала применяются унифицированные контейнеры со встроенной системой обеспечения температурно-влажностного режима и охлаждения аппаратуры (на 10 и 20 кВт отводимой мощности). Средства измерения и контроля в настроечно-ремонтной лаборатории РЛС создаются на базе унифицированного стендового оборудования, разрабатываемого по ряду ОКР. Стендовое оборудование унифицировано для всех этапов создания и эксплуатации аппаратуры: макетирования, разработки, изготовления, сдачи и испытаний, восстановления ресурса. Применяется новое поколение измерительного и стендового оборудования, построенного на основе магистрально-модульной архитектуры, положенной в основу перспективной линии измерительных средств, разрабатываемых на базе международного стандарта VXI (аналог соответствующей линии фирмы «Hewlett Packard»). Контейнеры и АФУ связаны в единое комфортное обслуживаемое пространство инженерно-транспортной галереей, составленной из унифицированных контейнеров. В результате конструкторской проработки номенклатура шкафов в РЛС ограничена всего 12 типами шкафов, из них 3 типа — серийные (приемо-передающий шкаф, шкаф электропитания и управления АФУ, шкаф аналого-цифровых приемников). Общее количество несерийных шкафов — 22 шкафа, они размещаются в трех контейнерах, в которых обеспечены условия функционирования на уровне стационарных помещений.