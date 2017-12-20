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Армия и Флот

Космические войска поставили на боевое дежурство три новейших радара «Воронеж»

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На боевое дежурство заступили три новые РЛС «Воронеж» в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области, сообщил в среду командующий Космическими войсками. Ранее он сообщал, что станции в этих регионах несут опытно-боевое дежурство.

«Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции „Воронеж“ системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области», — сказал командующий.

РЛС «Воронеж-ДМ» обладает повышенными техническими и тактическими характеристиками. Точности измерения параметров удалось поднять за счет работы в дециметровом диапазоне радиоволн. Уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры у нее гораздо ниже. Процесс обслуживания новых РЛС оптимизирован и требует меньшего количественного состава персонала, чем на радарах-предшественниках типа «Днепр», «Дарьял» и «Волга».

Технология высокой заводской готовности предусматривает проектирование, изготовление и испытания конструктивно и функционально законченных компонентов РЛС (макромодулей) непосредственно на предприятиях. Сборка станции из унифицированных макромодулей контейнерного типа и проверка в полном объеме производятся на месте дислокации. Для развертывания РЛС требуется лишь минимально подготовленная площадка. Время развертывания станции — один-полтора года, в то время как для ее предшественниц этот период составлял пять-девять лет.

РЛС «Воронеж» предназначены для:

- обнаружения баллистических целей (ракет) в пределах зоны обзора РЛС;- сопровождения и измерение координат обнаруженных целей и помехоносителей;- вычисления параметров движения сопровождаемых целей по данным радиолокационных измерений;- определения типа целей;- выдачи информации о целевой и помеховой обстановке в автоматическом режиме другим потребителям.

Особенностью РЛС СПРН типа «Воронеж» является высокая заводская готовность (ВЗГ) — срок монтажа РЛС не превышает 1.5-2 лет и технически станция имеет блочно-контейнерный состав, включающий в себя 23 единицы аппаратуры в контейнерах заводского производства. В конструкции РЛС как системы используются конструктивные и аппаратурные решения, позволяющие из унифицированного набора структурных узлов формировать РЛС с тактико-техническими характеристиками, соответствующими оперативно-тактическим требованиям по месту дислокации. На технологическом и программно-алгоритмическом уровнях решаются вопросы управления энергоресурсами. Встроенный аппаратный контроль и высокоинформативная система управления РЛС снижают расходы по обслуживанию. Для размещения общестанционной аппаратуры и персонала применяются унифицированные контейнеры со встроенной системой обеспечения температурно-влажностного режима и охлаждения аппаратуры (на 10 и 20 кВт отводимой мощности). Средства измерения и контроля в настроечно-ремонтной лаборатории РЛС создаются на базе унифицированного стендового оборудования, разрабатываемого по ряду ОКР. Стендовое оборудование унифицировано для всех этапов создания и эксплуатации аппаратуры: макетирования, разработки, изготовления, сдачи и испытаний, восстановления ресурса. Применяется новое поколение измерительного и стендового оборудования, построенного на основе магистрально-модульной архитектуры, положенной в основу перспективной линии измерительных средств, разрабатываемых на базе международного стандарта VXI (аналог соответствующей линии фирмы «Hewlett Packard»). Контейнеры и АФУ связаны в единое комфортное обслуживаемое пространство инженерно-транспортной галереей, составленной из унифицированных контейнеров. В результате конструкторской проработки номенклатура шкафов в РЛС ограничена всего 12 типами шкафов, из них 3 типа — серийные (приемо-передающий шкаф, шкаф электропитания и управления АФУ, шкаф аналого-цифровых приемников). Общее количество несерийных шкафов — 22 шкафа, они размещаются в трех контейнерах, в которых обеспечены условия функционирования на уровне стационарных помещений.

https://ria.ru/arms/20171220/1511296780.html

армия, РЛС, Воронеж
  • A_SEVER A_SEVER
    20.12.1711:10:01

    На фото РЛС «Воронеж-М» в Иркутской области, станция находится на боевом дежурстве с 19 декабря 2014 года.

    #988712
  • Нет аватара Tula
    20.12.1712:10:16

    Хорошая штука против МБР. Жаль только, против ракет средней дальности из Европы с подлетным временем менее 10 минут считай что бесполезная.

    #988733
    • Юрген Юрген
      20.12.1712:22:40

      А там разве есть БРСД?

      #988744
      • Нет аватара Tula
        20.12.1712:29:42

        Там есть как бы ПРО, пусковые контейнеры которой без каких-либо переделок могут быть использованы для пуска баллистических ракет. Ну то есть американцы уверяют, что такого не будет, но мы-то знаем цену слову джентльмена, не так ли?

        #988746
        • Юрген Юрген
          20.12.1712:33:53

          Не баллистических, а крылатых. Это же контейнеры из-под «Берков».

          #988749
          • Нет аватара Tula
            20.12.1712:36:25

            Да, виноват, попутал. Но ЯБЧ они вполне могут нести. Наши уже выражали обеспокоенность по этому поводу.

            #988753
            • Юрген Юрген
              20.12.1712:45:41

              Разве что чисто теоретически, потому что СБЧ к «Томагавкам» утилизировали еще в 90-е.

              #988761
    • Нет аватара Ветер
      20.12.1712:24:52

      ну 10 минут в современных условиях не так уж и мало… второй момент — основные районы размещения наших шахтных МБР находятся все-таки не в европейской части, и РСМД до них не достанут… третий момент — существенная часть наших МБР мобильны, они конечно тоже могут быть уничтожены, но не РСМД, значит время уничтожения существенно увеличивается… четвертый момент — пока действует договор по РСМД, таких ракет в Европе нет… пятый момент — а когда договор похерят, эти ракеты супостату еще надо спроектировать, изготовить и испытать… шестой момент — размещение РСМД в Европе тоже не так однозначно, понятно что в конце концов разместят, но это будет непросто уломать страны ЕС… седьмой момент — мы же тоже тогда че нить разместим в европейской части… ну, в общем не все так просто… а 10 минут достаточно на ответно-встречный удар… ну или на крайняк просто на ответный удар…

      #988745
      • Нет аватара Tula
        20.12.1712:32:18

        Да я не утверждаю, что такие РЛС не нужны. Просто это необходимый, но не единственный элемент системы безопасности.

        #988747
  • Нет аватара Ветер
    20.12.1712:12:01

    кроме всех прочих достоинств станций ВЗГ типа Воронеж и Воронеж-дм, есть еще и такое немаловажное качество как высокая серийность… закон производства — чем больше экземпляров изделий выпущено — тем меньше стоимость каждого отдельного изделия…

    #988735
  • Nack Nack
    20.12.1712:20:25

    Хорошо бы доработать в будущем так, что бы у обнаруженной цели можно было полетную программу в обратку развернуть…   

    #988742
    • Нет аватара mik88
      20.12.1712:50:33

      «- на боевое дежурство сразу 3 станции… -" - музыка для моего уха, а не слова!

      Для таких станций главное предназначение: вовремя «прокукарекать», а 10мин. достаточно для принятия РЕШЕНИЯ об ответно-встречном ударе. Дальше — занавес…

      #988766
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