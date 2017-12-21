Завод газомоторных автобусов и электробусов Volgabus открыт в Владимирской области

Первая очередь комплекса по выпуску газомоторных автобусов и электробусов «Бакулин моторс групп"(торговая марка Volgabus) открылась в Собинском районе Владимирской области.

Новое предприятие планируется как полноценный научно-производственный комплекс, где выпуск автобусов будет сочетаться с инновационным проектированием.

Производственная мощность первой очереди комплекса составит до 1,2 тыс. автобусов в год. Основной продукцией станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разработок — газомоторные, электрические и беспилотные машины. В ближайшие два года планируется расширить модельный ряд беспилотников на модульной платформе «MatrЁshka» и занять нишу на зарубежных рынках.

Стоимость первой очереди завода оценивается в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 650 рабочих мест. В кооперации задействовано 30 компаний — производителей автокомпонентов.

Производство оснащено роботизированными комплексами сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла, за счет чего снижена себестоимость продукции.

Вторую очередь предприятия планируется запустить весной 2018 года, далее начнется работа по созданию инжинирингового центра на базе предприятия. Объем производства в 2017 году составит 20 автобусов, в 2018 году предприятие планирует выпустить уже 600 единиц транспорта.

Проект создания производства был признан победителем конкурса инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Также инвестором получен кредит Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

Volgabus — один из ведущих российских производителей автобусной техники. Низкопольные автобусы модели «Ситиритм» работают в Москве, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге. По данным «Бакулин моторс групп», открытие производства позволит довести долю компании на рынке автобусов большого класса РФ до 20%.