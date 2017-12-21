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Новые заводы и цеха

Завод газомоторных автобусов и электробусов Volgabus открыт в Владимирской области

  •  © tass.ru

Первая очередь комплекса по выпуску газомоторных автобусов и электробусов «Бакулин моторс групп"(торговая марка Volgabus) открылась в Собинском районе Владимирской области.

Новое предприятие планируется как полноценный научно-производственный комплекс, где выпуск автобусов будет сочетаться с инновационным проектированием.

Производственная мощность первой очереди комплекса составит до 1,2 тыс. автобусов в год. Основной продукцией станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разработок — газомоторные, электрические и беспилотные машины. В ближайшие два года планируется расширить модельный ряд беспилотников на модульной платформе «MatrЁshka» и занять нишу на зарубежных рынках.

Стоимость первой очереди завода оценивается в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 650 рабочих мест. В кооперации задействовано 30 компаний — производителей автокомпонентов.

Производство оснащено роботизированными комплексами сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла, за счет чего снижена себестоимость продукции.

  •  © tass.ru
  •  © tass.ru

Вторую очередь предприятия планируется запустить весной 2018 года, далее начнется работа по созданию инжинирингового центра на базе предприятия. Объем производства в 2017 году составит 20 автобусов, в 2018 году предприятие планирует выпустить уже 600 единиц транспорта.

  •  © tass.ru

Проект создания производства был признан победителем конкурса инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Также инвестором получен кредит Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

  •  © tass.ru

Volgabus — один из ведущих российских производителей автобусной техники. Низкопольные автобусы модели «Ситиритм» работают в Москве, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге. По данным «Бакулин моторс групп», открытие производства позволит довести долю компании на рынке автобусов большого класса РФ до 20%.

  •  © tass.ru
  •  © provladimir.ru
http://tass.ru/ekonomika/4831194

Владимирская область, Волгобас, новый завод, новые автобусы
  • Нет аватара termometrix
    21.12.1717:34:10

    Ждал эту новость,спасибо    

    Удачи!

    ©Видео с youtube.com

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    •  © opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

    В процессе строительства

    •  © s13.stc.all.kpcdn.net

    •  © opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

    #989339
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.12.1718:47:55

      Они в середине декабря должны были открыться, потом объявили 19, потом 20. Наконец открылись. Ура, товарищи!

      #989363
  • Human RS Human RS
    21.12.1718:56:17

    Вторую очередь предприятия планируется запустить весной 2018 года, далее начнется работа по созданию инжинирингового центра на базе предприятия. Объем производства в 2017 году составит 20 автобусов, в 2018 году предприятие планирует выпустить уже 600 единиц транспорта.

       

    ЗЫ.Уже вроде было открытие этого производства, или я ошибаюсь?

    Отредактировано: Human RS~18:59 21.12.17
    #989373
  • dinis karabliov dinis karabliov
    21.12.1719:12:55

    Помните года 1.5-2 назад Волгабус критиковали что в их автобусах якобы кроме кузова все импортное,интересно как сейчас?

    #989376
    • Нет аватара termometrix
      21.12.1720:07:15

      Надо занятся и с автобусами

      Газомоторный двигатель мощностью 630 лошадиных сил и систему беспилотного вождения для карьерных самосвалов «БелАЗ» (производство Белорусского автомобильного завода) в августе. Разработки принадлежат НПО автоматики (Екатеринбург) Андрей Мисюра и зампред правительства сопредельного государства Владимир Семашко договорились о поставках двигателей на 630 л/с, работающих на газомоторном топливе, для БЕЛАЗ

      Если не ошибаюсь и дизельный двигатель можно переделать в виде газомоторного,надо заменить

      степенью сжатия и пр.

      #989399
      • Denis Grabov
        21.12.1722:01:59

        Делают так: подают смесь газа и воздуха и сжимают. А для поджига впрыскивают немного соляры.

        Вращающий момент и ресурс момента становятся больше, а аыхлоп намного чище. И есть monovalent engines. Это двигатель со свечой, но пригодный только для октанового числа 130. Такая детонационная стойкость у метана. При этом степень сжатия сравнима с дизельной. И экономичность соответственно.

        #989446
        • Нет аватара termometrix
          21.12.1722:41:42

          Спасибо за отличное дополнение.

          #989462
        • Нет аватара RIX
          22.12.1712:12:25

          У метана октановое число 107.

          Это у метанола где-то под- и за- 150.

          #989631
    • PolarBear PolarBear
      21.12.1722:26:53

      Помните года 1.5-2 назад Волгабус критиковали что в их автобусах якобы кроме кузова все импортное,интересно как сейчас?

      Силовой агрегат включает в себя 6-цилиндровый рядный двигатель Yuchai YC6L280N-52 мощностью 280 л. с. и автоматическую 4-ступенчатую коробку передач Voith Diwa 854. Передний управляемый мост — ZF RL85А, задний ведущий мост — ZF AV132, кондиционер Eberspacher Su trak, дизельный отопитель Eberspacher Hydronic.

      #989458
      • Нет аватара casta1913
        22.12.1708:10:14

        Выходит и сейчас кроме куэова всё импортное,даже газовый движок ЯМЗ 536 хотя бы по заказу не хотят ставить,а на автобусах ГАЗ ставят ЯМЗ и есть выбор.Ура ВОЛГАБУС «настоящие патриоты»!?

        #989556
        • Игорь Пеньков Игорь Пеньков
          22.12.1715:11:29

          Патриот тот, кто пустит в наши города более экологичный автобус, с низкими выбросами (идеален электрический с нулевыми выхлопами), большим ресурсом, удобный и вместительный, экономичный в эксплуатации. Из каких комплектующих? Из тех, которые все эти требования помогут обеспечить.

          А тот, кто в свои автобусы ставит свои же движки (родственного предприятия, входящего в ту же группу) в ущерб экологии или экспуатационных затрат — тот не патриот, а обычный (нормальный, не осуждаю) капиталист, поступаюий так с целью максимизировать собственную прибыль.

          #989697
          • Нет аватара casta1913
            22.12.1715:28:06

            Я с вами согласен ,что в идеале электро лучше,но я имел ввиду если в России есть своё производство ЯМЗ и КАММИНЗ в Татарстане ,то почему бы хотя бы под заказ,как опция предложить выбор Россиянам,а там рынок разберётся с чем покупать,ведь ВОЛГАБУС Российское предприятие и на Российской земле,вот так и проверяется настоящий патриотизм,а ведь они получают льготы и субсидии и при продаже своих автобусов(вроде 2,8 млн рублей компенцация)из казны государства,значит с нашего кармана?

            #989705
            • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
              23.12.1714:57:32

              закупка импортных должна облагаться компенсационными сборами в размере 100-150%,т.е. купил автобус не российского производства,заплати возмещение отечественным производителям.Будет стимул покупать свое и поддержка своих производств.

              #990056
    • Денис Субботин Денис Субботин
      22.12.1708:16:48

      Помните года 1.5-2 назад Волгабус критиковали что в их автобусах якобы кроме кузова все импортное,интересно как сейчас?

      Сейчас на рынке есть ЯМЗ-534/536. Тогда он только появлялся. Собственно, на старых Волжанах (ещё не Волгабасах) тоже не только скамейки стояли, но и вполне себе кондовые российские ЯМЗ-236НЕ2. Уж как они их впихивали, и как мы их обслуживали, и какая у них была наработка до отказа… это другой разговор.

      #989563
  • PolarBear PolarBear
    21.12.1722:13:17

    Какие-то огромные пустые цеха. Людей практически не видно.    

    #989451
    • Human RS Human RS
      21.12.1723:02:23

      Это только первая очередь предприятия, да и монтаж оборудования и набор персонала еще идет.

      #989471
  • puzo33 puzo33
    21.12.1722:52:36

    Да, у нас во Владимире ВОЛГАБАСов прилично катается.   

    Отредактировано: puzo33~22:53 21.12.17
    #989466
  • puzo33 puzo33
    21.12.1722:59:25

    Раньше Биганов покойный из Европы мерсы старенькие кусочками таскал,АДМ его подвинули, а у них много Волгабасов, так что эти красавцы теперь по городу ездят   

    #989470
  • Нет аватара Ильюшин 62
    22.12.1712:25:21

    У нас в Хабаровске вышли на линию газовые Волгобасы вместо троллейбусов.Ещё не получалось на таком проехаться. Посмотрим как будут работать эти машины

    [ссылки отключены]

    #989637
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