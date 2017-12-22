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Судостроение и судоходство

На «Красном Сормово» спущен на воду танкер-химовоз проекта RST27M

  • (С) фото Вадим Малов
  • (С) фото Вадим Малов
  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду танкера-химовоза «Балт Флот 19» проекта RST27М, строящийся для судоходной компании «БФ Танкер».

Это уже четвертое судно проета RST27M. Всего для компании «БФ Танкер» контрактом предусмотрено строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27М.

Трехсторонние контракты на строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27M между заводом «Красное Сормово», Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и ООО «БФ Танкер» подписаны в конце 2016 года.

Танкеры-химовозы нового проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RST27. В сравнении с RST27, грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.

Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка — 3,6 м в реке/4,6 м в море.

Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).

Проект разработан Морским Инженерным бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

Головное судно проекта RST27M «Балт Флот 16» (строительный № 02022) было заложено 25.01.17. Спущено 21.07.17. Сдано 06.09.17.

Второе судно «Балт Флот 17» (строительный № 02025) было заложено 15.03.17. Спущено 08.09.17. Сдано 13.10.17.

Третье судно «Балт Флот 18» (строительный № 02026) было заложено 25.04.17. Спущено 23.10.17. Сдано 28.11.17.

Четвертое судно «Балт Флот 19» (строительный № 02027) было заложено 27.06.17. Спущено 22.12.17.

Пятое судно «Балт Флот 20» (строительный № 02028) было заложено 18.08.17.


Нижний Новгород, Красное Сормово, танкер, RST27M
  • Нет аватара Kramer
    22.12.1711:35:55

    «Красное Сормово» молодцы! Оперативно работают. не знаете, сколько всего судов разных проектов они спустили за этот год?!

    #989621
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.12.1711:39:07

      К эти проета RST27M (даты в теле статьи) были еще спуски и сдачи исходного проекта RST27

      Двадцать первое судно «Профессор Азиз Алиев» (строительный номер 02021) было заложено 15.04.16. Спуск состоялся 17.02.17. Сдано 20.06.17.

      Двадцать второе судно «Волготранс — 2701» (строительный номер 02023) было заложено 31.05.16. Спуск состоялся 24.03.17. Сдано 10.07.17.

      Двадцать третье судно «Волготранс — 2702» (строительный номер 02024) было заложено 28.07.16. Спуск состоялся 05.05.17. Сдано 24.07.17.

      #989622
  • Александр Ермаков
    22.12.1712:16:31

    Сормовцы во всю дурь хреначат! Вот молодцы +

    #989633
    • Nikituchka Nikituchka
      22.12.1717:33:58

      Да. Прям как суржики. Только те взлетают, а эти на воду спускаются. Радует нас в этом году гражданское судостроение и авиастроение.    

      #989772
    • Нет аватара votteraz
      22.12.1719:51:18

      Поправочка — «сормовичи». А так, конечно, молодцы.

      #989822
      • Александр Ермаков
        22.12.1720:23:28

        сормовичи
        Наверное ошибся. Но в русском языке это не регламентируется.

        #989828
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          22.12.1720:33:17

          в русском языке это не регламентируется

          это как сказать    

          В русском языке нет единого правила образования этнохоронимов, есть только ряд закономерностей и масса исключений

          Это про архангельцев/архангелогородцев, но справедливо везде    

           https://www.kakprosto.ru/...yvat-zhitelya-arhangelska 

          Так сказать, лучше учится на примерах (чужих), чем совершать свои собственные ошибки    

          #989832
          • Александр Ермаков
            22.12.1721:00:07

            Я родился во Львове (404) Питерцы нас называли львовцы. Хотя, мы львовяне. Но это никого не тревожило.

            #989848
  • silver
    22.12.1713:48:50

    реально у них работа кипит           лед не успевает вставать          

    #989659
  • kerjenez kerjenez
    22.12.1716:30:37

    Постройка пассажирского надеюсь тоже не заставит сабя ждать.

    #989731
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