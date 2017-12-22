На «Красном Сормово» спущен на воду танкер-химовоз проекта RST27M
Сегодня на заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду танкера-химовоза «Балт Флот 19» проекта RST27М, строящийся для судоходной компании «БФ Танкер».
Это уже четвертое судно проета RST27M. Всего для компании «БФ Танкер» контрактом предусмотрено строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27М.
Трехсторонние контракты на строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27M между заводом «Красное Сормово», Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и ООО «БФ Танкер» подписаны в конце 2016 года.
Танкеры-химовозы нового проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RST27. В сравнении с RST27, грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.
Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка — 3,6 м в реке/4,6 м в море.
Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).
Проект разработан Морским Инженерным бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.
Головное судно проекта RST27M «Балт Флот 16» (строительный № 02022) было заложено
Второе судно «Балт Флот 17» (строительный № 02025) было заложено
Третье судно «Балт Флот 18» (строительный № 02026) было заложено
Четвертое судно «Балт Флот 19» (строительный № 02027) было заложено
Пятое судно «Балт Флот 20» (строительный № 02028) было заложено
- d-tatarinov
- 22.12.201711:17
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22.12.1720:23:28 Наверное ошибся. Но в русском языке это не регламентируется.
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