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Новые заводы и цеха

На территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области открыто первое предприятие

  •  © tularegion.ru

22 декабря на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» состоялась церемония открытия предприятия первого резидента — ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Компания реализует проект по строительству единственного в России производства колтьюбинговых труб (гибких насосно-компрессорных труб). Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтьюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.

В рамках реализации проекта предусмотрено вложение инвестиций в объеме до 1,5 млрд рублей и создание 33 новых рабочих мест. Выход в серийный объем производства запланирован не позднее I квартала 2018 года.

Также в ОЭЗ «Узловая» состоялось открытие первой железнодорожной ветки, которая обеспечит транспортным сообщением якорного резидента — компанию GWM. ОЭЗ «Узловая» создана в прошлом году. И уже восемь компаний заключили соглашения о реализации проектов на ее территории.

  •  © tularegion.ru

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=118933#lg=1&slide=9

Тульская область, ОЭЗ Узловая, импортозамещение, новое производство
  • Великоросс Великоросс
    22.12.1715:22:33

    •  © tularegion.ru

    •  © tularegion.ru

    •  © tularegion.ru

    •  © tularegion.ru

    •  © tularegion.ru

    #989701
  • Нет аватара Советский
    22.12.1716:29:13

    Засшвелилась Узловская Э.З. очень радует,недалеко от меня находится,уже наше предприятие заключило договор с Китайцами,что бы не перетягивать к себе специалистов. А кто резидент,Азия?

    #989730
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