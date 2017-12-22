На территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области открыто первое предприятие

22 декабря на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» состоялась церемония открытия предприятия первого резидента — ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Компания реализует проект по строительству единственного в России производства колтьюбинговых труб (гибких насосно-компрессорных труб). Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтьюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.

В рамках реализации проекта предусмотрено вложение инвестиций в объеме до 1,5 млрд рублей и создание 33 новых рабочих мест. Выход в серийный объем производства запланирован не позднее I квартала 2018 года.

Также в ОЭЗ «Узловая» состоялось открытие первой железнодорожной ветки, которая обеспечит транспортным сообщением якорного резидента — компанию GWM. ОЭЗ «Узловая» создана в прошлом году. И уже восемь компаний заключили соглашения о реализации проектов на ее территории.