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Модернизация

Оборонный Курганский машзавод реорганизует производство

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) выплатил долги по зарплате и коммунальным услугам и готовится увеличить выпуск продукции гражданского назначения.

«Сейчас там идет разделение гражданского и оборонного направления», — сообщил губернатор Курганской области.

Он подчеркнул, что реорганизация производства никак не связана с финансовым положением КМЗ. Напротив, предприятие выплатило все долги по зарплате, а за коммунальные платежи и электроэнергию даже заплатило вперед.

«После проведения процедуры финансового оздоровления завод еще с большей мощностью заработает», — цитирует ТАСС слова главы региона.

КМЗ — одно из крупнейших предприятий ВПК, специализируется на выпуске гусеничных машин. В частности, завод производит боевые машины пехоты, а из гражданской продукции — мини-трактора, вездеходы, лесопромышленные машины.

https://iz.ru/687295/2017-12-24/oboronnyi-kurganskii-mashzavod-reorganizuet-proizvodstvo

модернизация
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    24.12.1713:08:30

    Надо было КТЗ ещё лет 5 назад за долги в Ростех передать,а не смотреть как они надувают долговой пузырь!Как эти мудаки (Бакин с Болотиным) умудрились так все просрать уму не постижимо.Ведь если взглянуть 10 лет назад Тракторные Заводы неплохо так развивались и к тому времени скупили многие предприятия.

    Надеюсь с приходом в Ростех все предприятия бывшего КТЗ получат хороший импульс в развитии!      

    #990297
  • Нет аватара Воткакдамтебепинка
    24.12.1715:14:33

    Больше всех молодец В.В.Шаманов с заказом на БМД-4М, половина считай Курган, вторую Волгоградцы трактористы. А так без этого нового заказа хреново было бы совсем.

    Так вышло, бээмдэшечка спасла КМЗ.

    #990323
  • Нет аватара termometrix
    24.12.1715:29:22

    Давно пора выпускать «Курганец».

    #990325
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