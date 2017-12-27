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Экспорт

Волгограднефтемаш отправил оборудование в Беларусь

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ОАО «Волгограднефтемаш» завершена отгрузка оборудования для крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан». Три сепаратора для комбинированной установки гидрокрекинга и колонна для установки аминовой очистки газов и рефлюксов отправлены автомобильным транспортом 26 декабря и до конца последней рабочей недели года должны поступить к заказчикам. Кроме этого, в производстве волгоградского предприятия находятся еще шесть единиц теплообменного оборудования, которое планируется к отгрузке в адрес Новополоцкого НПЗ в следующем году.

Волгограднефтемаш и нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси связывают давние и плодотворные партнерские отношения. Так за последние три года в Республику Беларусь было отправлено 20 единиц крупногабаритного оборудования и порядка 40 насосных агрегатов.

http://www.vnm.ru/?b=press&z=2&bc=view&id=517

Волгограднефтемаш, Беларусь
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    27.12.1723:02:52

    Может всё-таки в Белоруссию, а не в Беларусь?

    #991695
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