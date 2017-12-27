Волгограднефтемаш отправил оборудование в Беларусь

ОАО «Волгограднефтемаш» завершена отгрузка оборудования для крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан». Три сепаратора для комбинированной установки гидрокрекинга и колонна для установки аминовой очистки газов и рефлюксов отправлены автомобильным транспортом 26 декабря и до конца последней рабочей недели года должны поступить к заказчикам. Кроме этого, в производстве волгоградского предприятия находятся еще шесть единиц теплообменного оборудования, которое планируется к отгрузке в адрес Новополоцкого НПЗ в следующем году.

Волгограднефтемаш и нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси связывают давние и плодотворные партнерские отношения. Так за последние три года в Республику Беларусь было отправлено 20 единиц крупногабаритного оборудования и порядка 40 насосных агрегатов.