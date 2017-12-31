Техника «Ростсельмаша» чаще всего экспортировалась в США, Европу и Казахстан

Техника производства компании «Ростсельмаш» в 2017 году поставлялась в три десятка стран мира. При этом, самый большой процент составил экспорт в США, Казахстан и Европу.

В 2017 году завод произвел более 6000 сельскохозяйственных машин. Это на 20% больше чем годом ранее. За рубеж поставлено порядка 11% машин, произведенных в уходящем году.

Об этом, РИА Новости рассказал совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин.

«В 2017 году поставки физически осуществлены в адреса по трем десяткам стран. Всего у нас география составляет почти 40 стран регулярных поставок. С учетом открываемых рынков охват распространяется более чем на 50 стран. Наибольшие поставки за рубеж приходятся на Казахстан, США и страны Европы», — пояснил Бабкин.

К тому же, по словам Бабкина, в 2017 году «Ростсельмаш» вышел на рынки Парагвая, Китая, Сирии, ЮАР и Узбекистана на уровне локального производства, а также Монголии на уровне открытых контрактов.