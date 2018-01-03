Репортаж об испытаниях нового судна аппарельного типа от Анреевской судоверфи

Судоверфь Андреевская из г. Сургут — это первое, и пока единственное предприятие в России, по выпуску скоростных глиссирующих лодок-аппарелей с грузовой палубой. Сфера применения лодок такого типа очень широка! Это охота, рыбалка, туризм, экспедиционное сопровождение.Лодку можно использовать для пассажирских перевозок, в охотхозяйствах, заповедниках, фермерских хозяйствах.Судно может служить — спасательным, водолазным, пожарным, командным, а так же для обслуживания месторождений на предприятиях нефтегазового комплекса.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v0SVsktCw8I