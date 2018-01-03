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Видеоблог

Репортаж об испытаниях нового судна аппарельного типа от Анреевской судоверфи

Судоверфь Андреевская из г. Сургут — это первое, и пока единственное предприятие в России, по выпуску скоростных глиссирующих лодок-аппарелей с грузовой палубой. Сфера применения лодок такого типа очень широка! Это охота, рыбалка, туризм, экспедиционное сопровождение.Лодку можно использовать для пассажирских перевозок, в охотхозяйствах, заповедниках, фермерских хозяйствах.Судно может служить — спасательным, водолазным, пожарным, командным, а так же для обслуживания месторождений на предприятиях нефтегазового комплекса.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v0SVsktCw8I

https://www.youtube.com/watch?v=v0SVsktCw8I

Анреевская судоверфь, аппарельного типа, Сургут
  • Великоросс Великоросс
    03.01.1813:36:24

    Katamaran, а кто автор видеоролика?

    #993389
    • Katamaran Katamaran
      03.01.1813:38:05

      В плане?

      #993390
      • rvk rvk
        03.01.1814:29:09

        В плане что ролик помечен как авторский, но даже текст авторский меньше чем на половину.

        #993411
        • Katamaran Katamaran
          03.01.1814:46:53

          Корректированный текст — это авторское. Ролик — это со ссылкой на первоисточник.

          #993417
          • rvk rvk
            03.01.1815:56:38

            Не, так нельзя. Смотри, здесь ролик несет основную смысловую нагрузку, и он не твой. Если бы в твоем тексте была бы основная смысловая нагрузка, рассказ о судоверфи, рассказ о продукции, какие-то другие подробности, то так было бы можно. Но выложить чужой ролик, с небольшим пояснением это не авторский материал.

            #993426
            • Нет аватара stadtisch
              03.01.1820:03:12

              Какая разница кто делал ролик,главное пароход)

              #993455
  • александр столярчук александр столярчук
    03.01.1814:03:09

    А мне нравятся такие новости. Потому что такие мелочи это то что создает комфортные условия для жизни и работы людей, а это важно. И радует что наша промышленность начала на это обращать внимание.

    #993404
  • Нет аватара domnich
    03.01.1817:10:40

    Вот такие плашкоуты используют лоцмейстерские суда Гидрографической службы Северного флота для высадки на необорудованный берег. Даже способы подхода к берегу такие же. Когда не позволяют условия выгружаться непосредственно на берег — загоняют с берега в воду грузовой автомобиль (если он конечно имеется на берегу), и на него производится выгрузка. У нас, правда, плашкоуты попроще (не факт, что подешевле) и скорость не более 6 узлов. А скорость не помешала бы. На Канинском берегу Белого моря судно, бывало, в 4-5 милях от места выгрузки стояло на якоре (час хода в одну сторону)…

    #993432
    • NorthWanderer NorthWanderer
      03.01.1820:28:42

      Почти идеальная конфигурация.

      Ещё б без стационарной рубки.

      (в видео лёгкая рубка мелькнула)

      С парой дублированых «продольных» постов в бортах.

      Сквозной-апарели нос-корма.

      Лежачий стационар с водомётом.

      #993463
  • Armine Armine
    03.01.1818:29:39

    У вас там в названии очепяточка    

    +

    #993444
  • Нет аватара alex_uns
    03.01.1822:11:14

    А если сделать еще одно колено, складывающееся вовнутрь — аппарель станет еще длиннее   

    #993475
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