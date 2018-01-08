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Медучреждения

В Саратове восстановлена знаменитая бальнеологическая лечебница «Серные воды»

  •  © saratov.gov.ru

Проект по восстановлению бальнеологической лечебницы стартовал в 2016 году. До этого почти 15 лет для саратовцев был ограничен доступ к услугам учреждения, а в последние годы здание не функционировало. Масштабная реконструкция началась после передачи клиники из федеральной собственности в областную, в управление Саратовской городской клинической больницы № 9. Сегодня на объекте завершены основные работы, в том числе — по благоустройству территории и монтажу медицинского оборудования.

Ежегодно восстановительное лечение в клинике смогут проходить 4 тыс. человек с заболеваниями кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Известный российский спортсмен Сергей Улегин поделился впечатлениями: «Очень важно, что в Саратове появился центр, в котором комплексную реабилитацию смогут проходить все без исключения спортсмены. Раньше основная часть реабилитационных услуг предоставлялась в Москве. Теперь восстанавливаться можно, не выезжая за пределы области».

  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru
  •  © vzsar.ru

  •  © saratovnews.ru
  •  © saratovnews.ru
  •  © saratovnews.ru
  •  © saratovnews.ru

http://saratov.gov.ru/news/v_saratove_vosstanovlena_znamenitaya_balneologicheskaya_lechebnitsa_sernye_vody/

Саратов, санатории, лечебницы, Серные воды
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    08.01.1820:12:21

    Превосходная новость, спасибо!

    #994640
    • Human RS Human RS
      08.01.1820:15:53

      Пожалуйста. Приходите за добавкой    

      Отредактировано: Human RS~20:16 08.01.18
      #994643
  • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
    08.01.1821:03:11

    Понравилась фотка медика, пристально глядящего на череп, — почти шекспировский сюжет: «Бедный Йорик!»    

    #994669
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