В Саратове восстановлена знаменитая бальнеологическая лечебница «Серные воды»

Проект по восстановлению бальнеологической лечебницы стартовал в 2016 году. До этого почти 15 лет для саратовцев был ограничен доступ к услугам учреждения, а в последние годы здание не функционировало. Масштабная реконструкция началась после передачи клиники из федеральной собственности в областную, в управление Саратовской городской клинической больницы № 9. Сегодня на объекте завершены основные работы, в том числе — по благоустройству территории и монтажу медицинского оборудования.

Ежегодно восстановительное лечение в клинике смогут проходить 4 тыс. человек с заболеваниями кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Известный российский спортсмен Сергей Улегин поделился впечатлениями: «Очень важно, что в Саратове появился центр, в котором комплексную реабилитацию смогут проходить все без исключения спортсмены. Раньше основная часть реабилитационных услуг предоставлялась в Москве. Теперь восстанавливаться можно, не выезжая за пределы области».