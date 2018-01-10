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На Ямале пробурили уникальную скважину

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На Новопортовском месторождении (Ямальский район) завершено строительство первой в России многозабойной скважины с четырьмя горизонтальными стволами. Работы на месторождении ведёт компания «Газпромнефть-Ямал», дочерняя структура «Газпром нефти». Общая проходка составила 6756 метров, из которых 4411 метров пробурили в целевом пласте. Скважину построили за 39 суток со скоростью 5,78 суток на одну тысячу метров. Бурение многозабойных горизонтальных скважин позволяет кратно увеличить дренирование расчлененного низкопроницаемого пласта и существенно повысить коэффициент извлечения нефти из продуктивных горизонтов, вовлекая в разработку краевые запасы без бурения дополнительных скважин. При строительстве скважины использовали оборудование российского производства, доработанное с учётом специфики геологических условий Новопортовского месторождения.

http://pravitelstvo.yanao.ru/news/lenta/natural/detail/124121/

Ямал, Газпром-нефть, импортозамещение
  • Александр Ермаков
    10.01.1823:36:25

    Я в кнце 70-х, и в 80-х имел отношение кбурению скважин. Это фантастика!

    Впрочем, в те годы я работал на ЕС-10/22 с 620-ю КБ оперативки. Бандура занимала порядка нижнего этажа в 2-х подъездов в пятиятажки и регулярно обслуживало ее более 5-ти человек. На считая программистов.

    Отредактировано: Александр Ермаков~23:38 10.01.18
    #995354
  • SergeySeverny SergeySeverny
    11.01.1804:52:37

    очень хорошая новость! 100500 плюсов+++

    самое важное: Бурение многозабойных горизонтальных скважин позволяет кратно увеличить дренирование расчлененного низкопроницаемого пласта и существенно повысить коэффициент извлечения нефти из продуктивных горизонтов, вовлекая в разработку краевые запасы без бурения дополнительных скважин.

    #995402
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