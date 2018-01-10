На Ямале пробурили уникальную скважину

На Новопортовском месторождении (Ямальский район) завершено строительство первой в России многозабойной скважины с четырьмя горизонтальными стволами. Работы на месторождении ведёт компания «Газпромнефть-Ямал», дочерняя структура «Газпром нефти». Общая проходка составила 6756 метров, из которых 4411 метров пробурили в целевом пласте. Скважину построили за 39 суток со скоростью 5,78 суток на одну тысячу метров. Бурение многозабойных горизонтальных скважин позволяет кратно увеличить дренирование расчлененного низкопроницаемого пласта и существенно повысить коэффициент извлечения нефти из продуктивных горизонтов, вовлекая в разработку краевые запасы без бурения дополнительных скважин. При строительстве скважины использовали оборудование российского производства, доработанное с учётом специфики геологических условий Новопортовского месторождения.