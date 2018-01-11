Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

Итог 2017. Сахар

В 2017 календарном году выпуск свекловичного сахара составил 6,6 млн т, достигнув нового исторического максимума. Экспорт свекловичного сахара из России за 2017 г вырос в пять раз до 500 тыс. т на общую сумму свыше $200 млн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные ФТС и оперативную железнодорожную статистику. Наибольшие объемы экспорта в прошлом году пришлись на традиционные страны — Азербайджан (105 тыс. т), Казахстан (129 тыс. т), Таджикистан (27 тыс. т). Новым перспективным для России рынком стал Узбекистан, куда было отправлено 109 тыс. т.

В сезоне-2016/17 у нас появился ряд неожиданных покупателей — Белоруссия (24 тыс. т), Армения (6,2 тыс. т), а из стран дальнего зарубежья — Сербия (2,5 тыс. т). Экспорт в Белоруссию и Армению сохранялся в начале сезона-2018 и с августа по ноябрь в эти страны было отгружено 35 тыс. т и 10 тыс. т сахара.

Одновременно на четверть сократился реэкспорт бразильского сахара из Белоруссии — в прошлом году он составил 185 тыс. т против 250 тыс. т в 2016-м. В то же время Россия все равно остается нетто-импортером сахара из Белоруссии и останется им в силу политических факторов.

Экспорт побочной продукции свеклосахарного комплекса в 2017 году превысил 1 млн т свекловичного жома и 700 тыс. т мелассы, что соответствует уровню 2016-го. Излишки сахара на 1 января 2018 года — 800 тыс. т.

  •  © ikar.ru

Источник: www.ikar.ru/lenta/627.html

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 21 год в 4 раза и превысила 5.5 тонн сахара с 1 га. Рекордное производство в 2017/18 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей на 7.9% до 1198.5 тыс. га, и росту на 7.0% выхода сахара на заводах (14.16% по сравнению с 13.24% годом ранее), благодаря высокой сахаристости свёклы. При этом из-за погоды урожайность свёклы снизилась на 7.1% до 436.2 ц/га.

В текущем сезоне на заводах снизились на 4.8% расход условного топлива и на 1.3% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволит установить в 2017/18 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома — более 1.4 млн. тонн).

Как показатель роста мощностей и эффективности отрасли в октябре-2017 установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства — 1.68 млн. тонн — это на треть больше чем за весь сезон 1997/98 г. Россия столько не производила сахара в месяц даже на пике переработки сахара-сырца в 1999-2000 г. В ноябре-2017 также обновлён рекорд производства для этого месяца года — 1.44 млн. тонн сахара! Пиковая выработка в РФ в середине октября достигла невероятные 56 тыс. тонн сахара в сутки!

Низкие цены на сахар поддерживают спрос на него. Так производство сахаристой кондитерки в РФ в 2017 г. растёт на 7%, сгущёнки — на 4%, шоколада, мучной кондитерки — на 3%.

Россия остаётся заметным экспортёром мелассы и крупнейшим в мире свекловичного гранулированного жома в т. ч. из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта (особенно жома). В 2016/17 г. обновлен рекорд экспорта мелассы — 0.59 млн. тонн и жома — 1.21 млн.т. Растёт внутреннее потребление на дешугаризацию, корма, дрожжи (производство прессованных растёт на 2%, сухих на 6%).

http://www.agroinvestor.ru/markets/news/29202-rossiya-eksportirovala-500-tysyach-tonn-sakhara/

Сахар, Экспорт
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара brat_po_razumu
      11.01.1805:33:31

      В чем ущерб???

      Если некто — торговец сахаром, и закупает в Белоруси сахар, потому что его компании так удобнее, и перепродает этот сахар в Азербайджан — то при чем тут Путин???

      Ну, лично я сахаром не торгую — но джинсы ношу американские. Предпочитаю я так. Это — тоже Путин виноват, он наносит ущерб стране???

      #995407
      • Нет аватара Учиться
        11.01.1811:26:15

        В. Путин: В России за все отвечает президент (18.12.2014). Помните как Ткачёв посетовал, что клюкву для йогуртов Россия покупает в Прибалтике? Это потому, что в нашей стране со всего берут налог — продал ли инвестиционную квартиру или «выращенную собственными руками кулубнику». А ведь не бери налог с клюквы и — производитель не будет тратить валюту; - сборщики клюквы получат доход, который потратят на Родине, купив отечественные товары и т. д.

        Отредактировано: Учиться~11:27 11.01.18
        #995440
      • Джон Джонович Джон Джонович
        11.01.1811:57:27

        Я знаю что любой гнусности в России найдут патриотическое обоснование и что Путин не при чём все 18 лет

        Отредактировано: Джон Джонович~11:58 11.01.18
        #995444
        • Sergio Buk Sergio Buk
          11.01.1813:20:48

          Тебе уже в блогах ЖЖ места мало (где тебя банят за неадекватную упоротость), решил сюда какашки кидать? Как там постоянно всех ватиш и кацапишь, любо дорого истерики наблюдать было. А польза есть от твоих комментов, как считаешь? Или обратный эффект только?

          Отредактировано: Sergio Buk~13:26 11.01.18
          #995478
  • Нет аватара Bart
    11.01.1805:59:33

    Я точно знаю, что в прошлом году недалеко от Воронежа был запущен сахарный завод (brownfield), коллега там работал прорабом.

    Сам возлагаю большие надежды на строительство крупнейшего сахарного завода под Зерноградом в Ростовской области. Эпопея с этим проектом длится с 2012-го года, в прошлом году вроде только получили положительное заключение экспертизы. Надеюсь французская Sucden таки решится начать строительство

     http://www.agroinvestor.r...strane-sakharnogo-zavoda/ 

    #995411
    • Иван Кротов Иван Кротов
      11.01.1811:17:54

      В Ростовской области уже есть заводы.

      1.ООО «ПЕРВЫЙ ДОНСКОЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» Ростовская область

      2.ООО «СЛАДКИЕ КРИСТАЛЛЫ» Ростовская область, Новочеркасск

      3.ООО «СИТАБ» Ростовская область, Ростов-на-Дону

      4.ООО СП «ШУГАР ФАКТОРИ» Ростовская область, Шахты

      ПЕРВЫЙ ДОНСКОЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД уже вроде построен в 2016 только он не у Зернограда.

      #995437
      • Нет аватара Bart
        11.01.1816:37:26

        Первый донской сахарный завод — это и есть тот завод, о котором я написал комментарий выше. Ничего еще не построено, в августе прошлого года получено разрешение на строительство и пройдена госэкспертиза проектной документации.

        ООО Сладкие кристаллы в Новочеркасске — это не завод, а база оптовой торговли.

        То же самое относится и к ООО Ситаб, это предприятие оптовой торговли.

        ООО СП Шугар Фактори — не знаю, чем они занимаются, но сахарного завода в г. Шахты отродясь не было, уж поверь местному жителю.

        #995574
  • александр столярчук александр столярчук
    11.01.1812:16:52

    Белоруссия купила сахар?! Интересно зачем. В Белоруссии сахар всегда производился в на экспорт. Хрен поймешь этих торговцев, перепродают наверно чтобы цену нагнать, как с нефтью и газом.

    #995449
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      11.01.1815:05:47

      Дык… Белоруссия и нефть с газом у России закупала вдвое больше собственной нужды. Перепродают-с!

      #995528
  • Нет аватара Piton
    11.01.1812:52:40

    Все бы ничего, только зп на сахарных заводах 12-15 тыс. И это на крупнейшем заводе в стране, Успенский сахарный… Людям от этого экспорта не достается ничего, все владельцам и в оффшоры…

    #995459
    • Sergio Buk Sergio Buk
      11.01.1813:23:43

      Да 4 тысячи же! Зачем преувеличивать то!

      Всегда у ботов начинается с «Все бы ничего», но/только (впиши что придет на ум, все равно проверять не будут, а если и проверят, отряхнись и иди в комментарии под следующую новость.).

      #995480
      • Нет аватара Киргуев Эдуард
        11.01.1815:10:06

        Я работаю с предприятием «Агрохолдинг им. Н.И.Ткачева». Могу подтвердить, что зарплаты там совсем небольшие. Отчего же сразу — бот?

        Опережающий рост агропромышленного сектора радует, но на зарплатах рабочих не сильно отразился. Пока рынок позволяет, хозяева вкладываются в развитие, отдают ранее набранные кредиты, выводят прибыль из-под налогов, но пока почти никто не вкладывается в персонал.

        #995533
        • Sergio Buk Sergio Buk
          11.01.1817:06:39

          Основной смысл комментария в том, что новость не о з/п. И сайт не о заработных платах. Такие вот борцуны, для связки с новостью, как раз таки начинают «Все бы ничего, но», «Это конечно хорошо, но» и т. п. и дальше прилепляют не связанное с темой новости и с тематикой сайта. Для чего? Так понятнее?

          Ну и на последок — для меня «Я работаю», «могу подтвердить» в интернете, от кого-то, кого я не знаю, вообще никакой достоверной информации не несет. Дочери офицеров никуда не делись, поэтому к любым утверждениям неизвестных людей нужно относиться критически.

          Отредактировано: Sergio Buk~17:10 11.01.18
          #995594
    • Нет аватара brat_po_razumu
      11.01.1813:31:14

      У разнорабочего на сахарном заводе — вполне может быть. Для села Успенского Краснодарского края это ну очень немало — а сколько там получает учитель или врач, то есть профессионал с высшим образованием?

      #995483
      • Нет аватара Piton
        11.01.1814:04:35

        15 000 руб. детский хирург…

        А мало это сколько по вашему, 500 руб.в месяц??? Вы тут с дуба рухнули, зп 200 $ называть «не мало»???

        #995493
        • Юрген Юрген
          11.01.1814:06:12

          15 000 руб. детский хирург…

          А часы работы у него какие?

          #995495
          • Нет аватара Piton
            11.01.1815:43:40

            8.00 — 16.00.

            или опять эта песня «а на 3 работах он не пробовал работать»???

            #995548
            • Юрген Юрген
              11.01.1815:58:52

              8.00 — 16.00.

              Ежедневно?

              или опять эта песня «а на 3 работах он не пробовал работать»???

              Если график ежедневный — не получится, как ни пыхти. Если через день, то теоретически можно совместить с работой в больнице, но тут как получится.

              #995556
      • Нет аватара Киргуев Эдуард
        11.01.1815:04:23

        Простите, а с чего это вдруг то, что мало для города, для села в Краснодарском крае — нормально? Вы полагаете, что семья РАБОЧЕГО сахзавода должна кормиться с огорода? Или там в магазинах цены вдвое ниже?

        #995524
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,