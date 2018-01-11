Итог 2017. Сахар

В 2017 календарном году выпуск свекловичного сахара составил 6,6 млн т, достигнув нового исторического максимума. Экспорт свекловичного сахара из России за 2017 г вырос в пять раз до 500 тыс. т на общую сумму свыше $200 млн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные ФТС и оперативную железнодорожную статистику. Наибольшие объемы экспорта в прошлом году пришлись на традиционные страны — Азербайджан (105 тыс. т), Казахстан (129 тыс. т), Таджикистан (27 тыс. т). Новым перспективным для России рынком стал Узбекистан, куда было отправлено 109 тыс. т.

В сезоне-2016/17 у нас появился ряд неожиданных покупателей — Белоруссия (24 тыс. т), Армения (6,2 тыс. т), а из стран дальнего зарубежья — Сербия (2,5 тыс. т). Экспорт в Белоруссию и Армению сохранялся в начале сезона-2018 и с августа по ноябрь в эти страны было отгружено 35 тыс. т и 10 тыс. т сахара.

Одновременно на четверть сократился реэкспорт бразильского сахара из Белоруссии — в прошлом году он составил 185 тыс. т против 250 тыс. т в 2016-м. В то же время Россия все равно остается нетто-импортером сахара из Белоруссии и останется им в силу политических факторов.

Экспорт побочной продукции свеклосахарного комплекса в 2017 году превысил 1 млн т свекловичного жома и 700 тыс. т мелассы, что соответствует уровню 2016-го. Излишки сахара на 1 января 2018 года — 800 тыс. т.

Источник: www.ikar.ru/lenta/627.html

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 21 год в 4 раза и превысила 5.5 тонн сахара с 1 га. Рекордное производство в 2017/18 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей на 7.9% до 1198.5 тыс. га, и росту на 7.0% выхода сахара на заводах (14.16% по сравнению с 13.24% годом ранее), благодаря высокой сахаристости свёклы. При этом из-за погоды урожайность свёклы снизилась на 7.1% до 436.2 ц/га.

В текущем сезоне на заводах снизились на 4.8% расход условного топлива и на 1.3% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволит установить в 2017/18 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома — более 1.4 млн. тонн).

Как показатель роста мощностей и эффективности отрасли в октябре-2017 установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства — 1.68 млн. тонн — это на треть больше чем за весь сезон 1997/98 г. Россия столько не производила сахара в месяц даже на пике переработки сахара-сырца в 1999-2000 г. В ноябре-2017 также обновлён рекорд производства для этого месяца года — 1.44 млн. тонн сахара! Пиковая выработка в РФ в середине октября достигла невероятные 56 тыс. тонн сахара в сутки!

Низкие цены на сахар поддерживают спрос на него. Так производство сахаристой кондитерки в РФ в 2017 г. растёт на 7%, сгущёнки — на 4%, шоколада, мучной кондитерки — на 3%.