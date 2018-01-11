Серийное производство пяти средних Ми-38 запущено в Казани

Казанский вертолетный завод (КВЗ) запустил в серийное производство пять средних многоцелевых Ми-38 как в военной, так и в гражданской версии. «В настоящее время в запуске в производство на КВЗ (входит в холдинг „Вертолеты России“ госкорпорации „Ростех“) находятся пять вертолетов Ми-38 в вариантах, предназначенных как для Министерства обороны РФ, так и в гражданской комплектации», — сказал представитель завода.

По его словам, и военные, и гражданские модификации Ми-38 строятся по технической документации с литерой серийного образца — она одинаковая для всех вариантов. «Однако для военного варианта Ми-38Т имеются дополнения к документации по оснащению вертолета, которое должно пройти госиспытания и также получить литеру серийного образца», — отметил собеседник. Он добавил, что к настоящему времени построены четыре опытных образца Ми-38, проходящих этапы сертификационных испытаний. Ранее сообщалось, что первым заказчиком нового средне-тяжелого вертолета Ми-38 стало Минобороны РФ. В августе 2017 года в пресс-службе «Вертолетов России» «Интерфаксу» сообщили, что Казанский вертолетный завод приступил к сборке первой опытной машины Ми-38Т для военного ведомства. Передача двух машин военному ведомству должна состояться в 2018 и 2019 годах. По словам замминистра обороны ведомство планирует закупить порядка 15 вертолетов Ми-38 до 2020 года. Средний многоцелевой Ми-38, разработанный Московским вертолетным заводом имени Миля, занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе в исполнении VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и летающего госпиталя, а также для полётов над водной поверхностью.

Также разработана военная версия вертолета — Ми-38Т, которая отличается от базового по ряду параметров и составу оборудования. В том числе, на военном вертолете планируется установка топливной системы с защитой от взрыва, дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, специальных средств связи и оборудования для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.