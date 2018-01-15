В Тульской области запустили производство контейнеров для созревания сыра

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Основная инновационная разработка последних лет в области производства сыра — это контейнеры для созревания сыра из нержавеющей стали. Такие контейнеры интересны, прежде всего тем сыродельным заводам, которые оснащают свое производство современным оборудованием. Данный контейнер полностью изготовлен из нержавеющей стали марки AISI304, полки изготовлены из пищевого полипропилена толщиной 10 мм.

Контейнеры были разработаны и произведены на АО «Кимовская машиностроительная компания» с улучшенными санитарно-гигиеническими показателями.

Для обеспечения правильной вентиляции при созревании сыров, контейнеры были оснащены множеством специальных отверстий в полках, стенках и дне. Отверстия разработаны таким образом, что не оставляют следов на сыре.

Полки можно извлекать для последующей мойки. Каждая полка двухсторонняя, т. е. нижняя часть полки может становиться опорной поверхностью для сыра после переворачивания контейнера. Контейнеры могут размещаться по одному на полу, а так же складироваться в штабель по 2 шт. электрокарой. Контейнер имеет возможность переворачивания на 180 градусов по вертикали вместе с головами сыра, за счет использования электропогрузчика.

Первым заказчиком Контейнеров для созревания сыров стал Тульский молочный комбинат. По согласованной с Комбинатом документации АО КМК изготовило образец контейнера. Далее была проведена его доработка и испытание.

Контейнеры для созревания сыров с успехом прошли тестирование на предприятии Заказчика и уже используются в работе .

Параллельно проведена работа по регистрации промышленного образца и продвижению товара на рынке для других потенциальных Заказчиков.