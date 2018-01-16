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Инновации

«Швабе» установил первые навигационные комплексы к ЧМ-2018

  •  © rostec.ru

В рамках развития федеральной программы «Безопасный город» и подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу холдинг «Швабе» создал высокотехнологичный комплекс пешеходной навигации. Как считают разработчики, информационная стела не только поможет иностранным гостям лучше ориентироваться в городе, но и станет источником главных новостей ЧМ-2018.

В конце 2017 года два навигационных комплекса были установлены в центре Екатеринбурга. Устройства расположены в 900 метрах от стадиона «Екатеринбург Арена», где пройдет четыре матча Кубка мира FIFA.

Комплекс состоит из терминала с сенсорным экраном. Графические детали, шрифты и другие элементы позволяют легко масштабировать и адаптировать навигационную систему для работы с различными городскими системами. В частности, устройство содержит туристическую карту с указателями близлежащих улиц, остановок общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений.

Кроме того, комплекс предусматривает данные о погоде, достопримечательностях, с его помощью можно заказать такси и забронировать номер в гостинице. Причем вся эта важная информация доступна как на русском, так и английском языках, а также существует версия для слабовидящих граждан.

  •  © rostec.ru

В отличие от зарубежных прототипов, предоставляющих только справочную информацию, отечественный образец может быть оснащен кнопкой экстренной связи, которая позволяет при возникновении опасной ситуации оперативно связаться с полицией и другими службами.

Помимо этого предусмотрена система круглосуточной аудио- и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства, а также точка доступа к Wi-Fi и USB для зарядки мобильных гаджетов.

В конце 2017 года такая информационная стела была установлена в центре Екатеринбурга, где ее может протестировать любой желающий. Планируется, что в июне этого года «умный» указатель «Швабе» облегчит городскую навигацию для иностранных гостей. Как известно, летом Екатеринбург примет тысячи гостей чемпионата мира по футболу. Стелы установили недалеко от стадиона «Екатеринбург Арена», где пройдут четыре матча. Техника станет постоянным объектом города и продолжит служить ее жителям и гостям после завершения футбольных игр. Как рассказали разработчики, в будущем «умный» указатель появится и в других регионах России.

http://rostec.ru/research/project/4521995

Швабе, Ростех
  • Нет аватара GenOfDrag
    16.01.1817:13:28

    Трамвай тоже в Екатеринбурге обещали пустить новомодный, где он? Сказали официально — не будет. Так же и тут, прототип красивый…

    Даже, если поставят, то надолго ли, и почему, чтобы сделать страну краше и навсегда, нужны только огромные пинки в виде мировых мероприятий и т. п.

    Сочи тоже расстроили, а теперь что там в некоторых районах…никому нафиг не нужно уже.

    #997418
    • Нет аватара Strompok
      16.01.1819:08:08

      А Детройт весь в руинах) Вы курсе, что в США в среднесрочной перспективе банкротятся 98 пенистоков из 100? Т.е 98/100 предпринимателей остаются в результате не только без штанов, но и в долгах.

      Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я не фанат Вовы, но нытье надоело. Уже в 2012 заметил это по саммиту АТЭС во Владике.

      #997456
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