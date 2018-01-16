«Швабе» установил первые навигационные комплексы к ЧМ-2018

В рамках развития федеральной программы «Безопасный город» и подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу холдинг «Швабе» создал высокотехнологичный комплекс пешеходной навигации. Как считают разработчики, информационная стела не только поможет иностранным гостям лучше ориентироваться в городе, но и станет источником главных новостей ЧМ-2018.

В конце 2017 года два навигационных комплекса были установлены в центре Екатеринбурга. Устройства расположены в 900 метрах от стадиона «Екатеринбург Арена», где пройдет четыре матча Кубка мира FIFA.

Комплекс состоит из терминала с сенсорным экраном. Графические детали, шрифты и другие элементы позволяют легко масштабировать и адаптировать навигационную систему для работы с различными городскими системами. В частности, устройство содержит туристическую карту с указателями близлежащих улиц, остановок общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений.

Кроме того, комплекс предусматривает данные о погоде, достопримечательностях, с его помощью можно заказать такси и забронировать номер в гостинице. Причем вся эта важная информация доступна как на русском, так и английском языках, а также существует версия для слабовидящих граждан.

В отличие от зарубежных прототипов, предоставляющих только справочную информацию, отечественный образец может быть оснащен кнопкой экстренной связи, которая позволяет при возникновении опасной ситуации оперативно связаться с полицией и другими службами.

Помимо этого предусмотрена система круглосуточной аудио- и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства, а также точка доступа к Wi-Fi и USB для зарядки мобильных гаджетов.

В конце 2017 года такая информационная стела была установлена в центре Екатеринбурга, где ее может протестировать любой желающий. Планируется, что в июне этого года «умный» указатель «Швабе» облегчит городскую навигацию для иностранных гостей. Как известно, летом Екатеринбург примет тысячи гостей чемпионата мира по футболу. Стелы установили недалеко от стадиона «Екатеринбург Арена», где пройдут четыре матча. Техника станет постоянным объектом города и продолжит служить ее жителям и гостям после завершения футбольных игр. Как рассказали разработчики, в будущем «умный» указатель появится и в других регионах России.