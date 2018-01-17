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Судостроение и судоходство

На ССЗ «Лотос» заложили первое круизное судно проекта ПКС 180

  •  © Рендер с сайта oaoosk.ru

Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) заложено первое круизное колёсное судно проекта ПКС 180, предназначенное для туристической компании «ГАМА».

В соответствии с подписанным 22 декабря 2017 года контрактом, ССЗ «Лотос» построит два судна этого проекта, передача первого судна заказчику запланирована на 2019 год.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 13.8 м, осадка — 1.2 м.

Скорость хода: 18 км/ч

Автономность по запасам топлива: 14 суток

Пассажировместимость: 180 человек

Экипаж и обслуживающий персонал: 56 человек

Сочетание малой осадки и колёсного движительно-рулевого комплекса позволят судну совершать круизы по мелководным рекам, а также подходить к необорудованному берегу. Судно разработано с учётом опыта строительства и эксплуатации пассажирских колёсных судов проекта ПКС 40.

  •  © Фото с сайта minpromtorg.gov.ru

Заложенное судно стало третьим по счёту круизным лайнером, строящимся сейчас в России — в августе 2016 года на ССЗ «Лотос» было заложено судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, а в марте прошлого года на ССЗ «Красное Сормово» — судно «Князь Владимир» проекта PV300.


Астраханская область, Нариманов, ССЗ "Лотос", пассажирское судно, ПКС 180
  • Katamaran Katamaran
    17.01.1812:34:13

    а их разве не два должны были заложить?

    #997677
  • Нет аватара semmggu
    17.01.1812:50:38

    Где у него колеса?

    #997682
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      17.01.1812:54:55

      Сзади. По бортам стилизация

      примерно как у более мелкого ПКС-40

      •  © ff1.mosfont.ru

      #997685
    • Katamaran Katamaran
      17.01.1813:14:22

      Они съемные. МАЗовские вроде.

      #997694
  • Tomas Tomas
    17.01.1813:26:29

    Прикольно!    

    А я думал, что этот вид движителей уже давно канул в лету.

    С удовольствием прокатился бы на таком судне.

    #997702
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      17.01.1813:41:15

      С удовольствием прокатился бы на таком судне.

      Нет ничего проще. Они строятся для туроператора Гама, который уже эксплатирует 3 штуки более мелких ПКС-40 (фотка выше): Сура, Колесовъ, Доброходъ

       http://gama-nn.ru/in/ 

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~13:42 17.01.18
      #997714
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1816:08:55

      С удовольствием прокатился бы на таком судне.
      Пароход «Н.В. Гоголь» круче!    
      •  © Фото из открытых источников

      В отношении круизных судов я придерживаюсь консервативных взглядов и люблю общедоступные открытые палубы, а у ПКС 180 в каютах будут индивидуальные балконы.

      Для прогулок остаётся носовая часть средней палубы и солнечная палуба.

      Отредактировано: A_SEVER~16:42 17.01.18
      #997764
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        17.01.1816:12:33

        Кстати, к старому разговору о круизах по Каспию    

        Стали известны подробности транскаспийских круизов лайнера «Пётр Великий», который строится на астраханском судостроительном заводе «Лотос». Спуск на воду нового судна запланирован на 2019 год. В первый год теплоход отработает программу «Сокровища Востока» на Каспийском море, с остановками Баку — Бэндер-Энзали — Ноушехр — Туркменбаши — Актау — Астрахань — Махачкала. В зимний период на Чёрном море выполнит круизную программу «Приключение на трёх морях». В марте 2020 года «Пётр Великий» совершит маршрут «Великий Шёлковый путь» по Каспию — от Баку до Москвы. По словам представителя «Мостурфлота», компании, которая будет эксплуатировать судно, уже сегодня каспийские круизы интересны туристам из США, Австралии, Европы и Китая. Однако, активно привлекать иностранных путешественников планируется лишь со второго года работы теплохода.

         http://южнаяволн...astrahanskiy-kr-4452.html 

        #997765
        • A_SEVER A_SEVER
          17.01.1816:32:33

          Я себе другой маршрут приглядел:

          На зиму теплоход уйдёт на Черное море, выполняя круизную программу «Приключение на трёх морях» (14 дней/13 ночей). Остановки: Баку — Махачкала — Астрахань — Никольское — Волгоград — Волгодонск — Ростов-на-Дону — Азов — Керчь — Новороссийск — Сочи.

          #997773
          • Katamaran Katamaran
            17.01.1816:48:00

            Зимой на Каспии штормы

            #997779
            • A_SEVER A_SEVER
              17.01.1816:49:25

              Зимой на Каспии штормы
              Зимой везде штормы бывают.    

              #997780
              • Katamaran Katamaran
                17.01.1816:51:47

                В мёртвом море нет

                #997782
                • A_SEVER A_SEVER
                  17.01.1816:54:39

                  В мёртвом море нет
                  Там другая напасть — мёртвый штиль!    

                  #997786
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    17.01.1813:47:19

    Непонятно, зачем нужен этот закос под колёсный пароход?

    #997716
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      17.01.1813:50:23

      А он и есть колесный    

      ПКС180 — Пассажирское Колесное Судно на 180 пассажиров    

      #997717
    • Ivanko Trump Ivanko Trump
      17.01.1813:52:02

      Мне кажется понятно,смотрите осадку,с традиционным винтом такая была бы невозможна

      #997720
    • Katamaran Katamaran
      17.01.1814:55:23

      Вроде как для очень мелких рек

      #997737
    • Игорь Старостин Игорь Старостин
      17.01.1816:16:46

      Мне кажется, он имел ввиду дизайн. И я с этим согласен, эта недоделанная визуализация колеса по бокам выглядит убого. И уж тем более при наличии реальных колес.

      #997768
      • A_SEVER A_SEVER
        17.01.1816:43:48

        недоделанная визуализация колеса по бокам выглядит убого
        Нет, это будет его «фишка»!    

        #997777
        • Игорь Старостин Игорь Старостин
          17.01.1817:08:28

          Без обид, но вот эта черта наших дизайнеров иногда просто убивает) Обязательно надо добавить какую-нибудь фигню, «шоб не как у всех») При нарочито рубленных формах это колесо смотрится убого, но это лично мое мнение)

          #997792
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    17.01.1814:58:12

    •  © astrakhan-24.ru

    #997738
  • Нет аватара babick
    17.01.1816:00:43

    Есть круизный «Князь Владимир», есть военный «Княь Владимир»,это что -третий?

    #997759
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1816:17:38

      это что -третий?
      Нет, тот что в прошлом году заложили в Нижнем Новгороде будет «Князем Владимиром».

      #997769
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