На ССЗ «Лотос» заложили первое круизное судно проекта ПКС 180
Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) заложено первое круизное колёсное судно проекта ПКС 180, предназначенное для туристической компании «ГАМА».
В соответствии с подписанным 22 декабря 2017 года контрактом, ССЗ «Лотос» построит два судна этого проекта, передача первого судна заказчику запланирована на 2019 год.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 13.8 м, осадка — 1.2 м.
Скорость хода: 18 км/ч
Автономность по запасам топлива: 14 суток
Пассажировместимость: 180 человек
Экипаж и обслуживающий персонал: 56 человек
Сочетание малой осадки и колёсного движительно-рулевого комплекса позволят судну совершать круизы по мелководным рекам, а также подходить к необорудованному берегу. Судно разработано с учётом опыта строительства и эксплуатации пассажирских колёсных судов проекта ПКС 40.
Заложенное судно стало третьим по счёту круизным лайнером, строящимся сейчас в России — в августе 2016 года на ССЗ «Лотос» было заложено судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, а в марте прошлого года на ССЗ «Красное Сормово» — судно «Князь Владимир» проекта PV300.
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