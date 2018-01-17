На вооружение летчиков ЦВО поступили модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ
Звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступило на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО).
Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк истребительного авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае. За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.
Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
17.01.1812:40:51
17.01.1818:33:15