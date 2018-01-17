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Армия и Флот

На вооружение летчиков ЦВО поступили модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ

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Звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступило на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО).

Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк истребительного авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае. За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12158499@egNews

Армия, ЦВО, МиГ-31БМ
  • Нет аватара Ил-2
    17.01.1812:40:51

    Еще несколько стальных гвоздей в гроб мирового империализма!         

    #997679
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