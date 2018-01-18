Новый животноводческий комплекс на 1200 голов введен в эксплуатацию в Нижегородской области

В ООО «Союз» Шарангского района Нижегородской области введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс для содержания крупного рогатого скота специализированной мясной породы Герефорд на 1200 голов. Комплекс включает в себя четыре двора для содержания животных разных физиологических групп и два родильных отделения.

У каждой фермы есть индивидуальная выгульно-кормовая площадка, для каждой группы предусмотрены автопоилки с подогревом воды.

Проект реализован в рамках областной программы «Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области».

На сегодняшний день общее поголовье мясного скота в хозяйстве составляет более 700 голов, в том числе 600 голов маточного поголовья. Ожидается, что к декабрю 2019 года комплекс выйдет на полную проектную мощность 1200 голов маточного поголовья, что соответствует условиям программы.

В хозяйстве выращивают коров породы Герефорд. Комплекс на 1200 голов скота ООО «Союз» — один из самых крупных в регионе.

Герефордская порода коров родом из Великобритании. Герефорды выносливы в условиях любого пастбища. Им не страшны длительные перегоны. Сейчас коровы герефордской породы — самый распространённая в мире среди мясных пород. Программа поддержки животноводства реализуется в регионе уже несколько лет и будет продолжена в 2019 — 2020 годах.

Основная деятельность ООО «Союз» — животноводство и растениеводство. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет более 1100 голов, в томчисле 700 голов мясного скота и 400 голов молочного.

Общая посевная площадь в ООО «Союз» под сельскохозяйственными культурами в 2017 году составила 3633 га. 1475 га были засеяны зерновыми культурами, 2058 га — кормовыми, из них 1720 га — многолетние травы, 208 га — однолетние травы. Впервые за последние 10 лет в хозяйстве была посеяна кукуруза на площади 130 га. Посевы льна составили 100 га.

До конца 2018 года в Нижегородской области планируется открыть ещё 8 животноводческих комплексов.