«Метровагонмаш» открыл цех окраски вагонов в Московской области

Новый цех окраски и дробеструйной обработки вагонов введен в эксплуатацию на территории ОАО «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах. Он оснащен самым современный оборудованием. В его основе — комплекс абразивной обработки и грунтования поверхности и окрасочно-сушильная установка. В данных камерах планируется дробеструйная обработка стальных кузовов (вагоны серии 81-717/714 Венгерского контракта), а так же вагонов из нержавеющей стали 765-й серии «Москва». Новый цех позволит значительно увеличить объём выпуска окрашиваемых металлоконструкций. Пропускная способность достигнет 50 кузовов в месяц.

В этот проект ЗАО «Трансмашхолдинг» вложено около 200 млн рублей.

Новые камеры имеют целый ряд преимуществ по сравнению с действующей технологией. Результатом от внедрения нового комплекса станет повышение качества покрытия, снижение расхода материалов (в частности, расход дроби сократится в 10 раз), снижение трудоемкости очистки с 2 часов до 1 часа, увеличение производительности в 2 и 5 раз при нанесении грунта и мастики соответственно, снижение расхода лакокрасочных покрытий на 20%.

«От первичной подготовки кузова вагона метро зависят все последующие этапы грунтовки, окраски и, конечно, срок службы лакокрасочного покрытия. ОАО „Метровагонмаш“ с каждым годом увеличивает объемы производства, — отметил генеральный директор ОАО „Метровагонмаш“ во время торжественного открытия цеха. — Этот комплекс имеет большие перспективы: с его вводом значительно улучшится качество продукции, усовершенствуются технологии, будут созданы дополнительные рабочие места».

Во время приемки камер проведенные испытания показали хорошие результаты: полученная требуемая шероховатость стальной основы соответствует всем ГОСТам и обеспечивает все необходимые параметры очистки поверхности. Среди преимуществ технологии стоит так же отметить: автоматическую систему разделения дроби; электрогидравлические лифт-площадки, позволяющие перемещаться вдоль кузова и быстро подниматься вверх, обеспечивая доступ к любой части кузова; безопасность — данная камера конструктивно предусматривает автоматическую остановку всех дробеструйных работ, если одна из дверей будет открыта. В камере установлена сильная система вентиляции и освещения. Каждый рабочий имеет систему защиты органов дыхания — очищенный через фильтры воздух поступает по отдельному насосу в специальный шлем дробеструйщика. Улучшению условий труда способствует механизированное транспортирование вагона в обеих камерах за счет применения тяговых лебедок, 4 аварийных выхода и система аварийного освещения.