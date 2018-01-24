Атомэнергомаш в 2017 году отгрузил свыше 45 тысяч тонн продукции различного назначения

Свыше 45 тысяч тонн продукции различного назначения было отгружено предприятиями машиностроительного дивизиона Росатома — АО «Атомэнергомаш» в 2017 году.

В частности, в прошлом году завершено изготовление двух реакторных установок «РИТМ-200» для первого серийного ледокола нового поколения «Сибирь». В настоящее время оба парогенерирующих блока установлены на штатное место ледокола, строящегося на «Балтийском заводе», осуществляется их монтаж.

На энергоблок № 2 Белорусской АЭС отправлен комплект парогенераторов для реакторной установки, а также комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 для машинного зала второго энергоблока станции. Также завершено изготовление комплекта главных циркуляционных насосов для первой атомной станции в Республике Беларусь.

Кроме того, поставлено уникальное оборудование по проекту «Прорыв» для Сибирского химкомбината, в том числе оборудование участка сборки и герметизации твэлов для модуля фабрикации-рефабрикации.

Среди самых крупных изделий, изготовленных в 2017 году для предприятий нефтегазовой отрасли — атмосферная и две вакуумные колонны для Омского и Московского НПЗ.

Также направлены заказчику 18 крупногабаритных выпарных аппаратов для комплекса глубокой переработки углеводородного сырья комбината «Запсибнефтехим». В тепловой энергетике завершено изготовление оборудования для ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК».

В 2017 году начался пуск трёх энергоблоков: № 3 Тяньваньской АЭС (Китай), № 4 Ростовской АЭС, № 1 Ленинградской АЭС-2 с реакторными установками, разработанными конструкторским бюро холдинга — ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Проекты реакторных установок с ВВЭР для ещё восьми зарубежных площадок находятся в настоящий момент в стадии разработки.

В 2018 году заказчикам будут направлены два парогенерирующих блока реакторной установки РИТМ-200 для второго серийного ледокола нового поколения «Урал», различное оборудование для строящихся АЭС в России и за рубежом, насосное, теплообменное и другое оборудование для проектов в нефтехимической отрасли, тепловой энергетике и судостроении.