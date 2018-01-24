Как заменялась сталь: в Новосибирске создали первый полностью алюминиевый двигатель

Первый в мире алюминиевый авиадвигатель создали в Новосибирском техническом университете. Даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам, изготовлены из алюминия. В итоге новый двигатель стал легче своего предшественника на 50 килограммов.

Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 г.

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Двигатель разрабатывает созданная выпускниками НГТУ компания «ЗК-Мотор». Разработчик двигателя — профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков, коллектив разработчиков составляют аспиранты и магистранты НГТУ.

Работа над двигателем велась четыре года — столько времени понадобилось от зарождения идеи до запуска агрегата команде из пяти инженеров.

Новый двигатель будет устанавливаться на двухместные самолеты ЯК-52, старые двигатели которых либо уже выработали свой ресурс, либо находятся на грани выработки. Сейчас в России эксплуатируется несколько сотен самолетов ЯК-52, они используются как учебно-тренировочные самолеты в школах ДОСААФ, а также как частные и коммерческие самолеты.

Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 г.

Теперь создатели будут проводить испытания заявленного ресурса двигателя, который не меньше, чем у моторов из стали, — 2 000 часов. После этого двигатель будет установлен на самолет Як-52, и начнутся его летные испытания. По словам разработчиков, двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева. Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов.

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым опорного университета Новосибирской области удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН.